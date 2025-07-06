Bugün kimin maçı var? Sporseverler için her günün en merak edilen sorusu bu! Özellikle futbol tutkunları, bugünkü maçlar listesini ve saat kaçta başlayacaklarını yakından takip ediyor. Süper Lig, Premier League, La Liga, Şampiyonlar Ligi tamamlanmış olsa da Avrupa ve Afrika Şampiyonası kupaları için heyecan sürüyor. İşte 6 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi...