Bugün kimin maçı var veya bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! Futbolseverler her günün maç programını yakından takip ediyor. Güncel maç takvimi, Arjantin Primera Nacional ile Avrupa ve Afrika Şampiyonası maçları oynanacak. İşte 6 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi...
Bugün kimin maçı var? Sporseverler için her günün en merak edilen sorusu bu! Özellikle futbol tutkunları, bugünkü maçlar listesini ve saat kaçta başlayacaklarını yakından takip ediyor. Süper Lig, Premier League, La Liga, Şampiyonlar Ligi tamamlanmış olsa da Avrupa ve Afrika Şampiyonası kupaları için heyecan sürüyor. İşte 6 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi...
Bugün hangi maçlar var?
19:00 Norveç-Finlandiya (Tabii ve TRT Spor)
22:00 İsviçre-İzlanda (Tabii ve TRT Spor)
19.00 Nijerya-Tunus
22.00 Cezayir-Botsvana
19:05 CA Atlanta - Arsenal Sarandi
21:30 Patronato - T. Suarez
22:00 Racing de Cordoba - All Boys
23:10 CA Guemes - Tucuman