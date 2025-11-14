Bugün hangi maçların oynanacağı futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Dünya Kupası Elemeleri heyecanı sürerken sahalarda kritik mücadeleler yaşanacak. Hollanda bu kez Polonya deplasmanına çıkacak. Hırvatistan, Faroe Adaları’nı konuk ederken Almanya da Lüksemburg’la karşılaşacak. Türkiye U21 Milli Takımı ise UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan FIFA U17 Dünya Kupası maçlarında da nefes kesen mücadeleler devam ediyor; Portekiz, Belçika karşısında sahaya çıkacak. Günün maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalar.

1 /9 Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Polonya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Faroe Adaları, Hırvatistan’da konuk olacak. Lüksemburg ise Almanya’yı ağırlayacak. Türkiye, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Ukrayna ile karşılaşacak. FiFA U17 Dünya Kupası maçlarında a heyecan devam ediyor. Portekiz’in rakibi Belçika olacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Kasım Cuma bugün oynanacak maçlar.

2 /9 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 16:00 ABD - Fas FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 Almanya - Burkina Faso FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 Arjantin - Meksika FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA



3 /9 16:00 Avusturya - Tunus FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 Brezilya - Paraguay FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 Fransa - Kolombiya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

4 /9 16:00 Güney Kore - İngiltere FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 Hırvatistan - Özbekistan FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 İrlanda - Kanada FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 İsviçre - Mısır FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

5 /9 16:00 İtalya - Çekya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 Japonya - Güney Afrika FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 Portekiz - Belçika FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 Senegal - Uganda FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

6 /9 16:00 Venezuela - Kuzey Kore FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 Zambiya - Mali FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 19:00 BAE - Irak 2026 Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

7 /9 20:00 Türkiye - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri TRT Spor 20:00 Finlandiya - Malta 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

8 /9 22:45 Cebelitarık - Karadağ 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 22:45 Hırvatistan - Faroe Adaları 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 22:45 Lüksemburg - Almanya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen