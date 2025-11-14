Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 14 Kasım maç programı

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 14 Kasım maç programı

14:5214/11/2025, Cuma
Bugün hangi maçların oynanacağı futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Dünya Kupası Elemeleri heyecanı sürerken sahalarda kritik mücadeleler yaşanacak. Hollanda bu kez Polonya deplasmanına çıkacak. Hırvatistan, Faroe Adaları’nı konuk ederken Almanya da Lüksemburg’la karşılaşacak. Türkiye U21 Milli Takımı ise UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan FIFA U17 Dünya Kupası maçlarında da nefes kesen mücadeleler devam ediyor; Portekiz, Belçika karşısında sahaya çıkacak. Günün maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

16:00 ABD - Fas FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Almanya - Burkina Faso FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Arjantin - Meksika FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA


16:00 Avusturya - Tunus FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Brezilya - Paraguay FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Fransa - Kolombiya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Güney Kore - İngiltere FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Hırvatistan - Özbekistan FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 İrlanda - Kanada FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 İsviçre - Mısır FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 İtalya - Çekya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Japonya - Güney Afrika FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Portekiz - Belçika FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Senegal - Uganda FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Venezuela - Kuzey Kore FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

16:00 Zambiya - Mali FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

19:00 BAE - Irak 2026 Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

20:00 Türkiye - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri TRT Spor

20:00 Finlandiya - Malta 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Cebelitarık - Karadağ 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Hırvatistan - Faroe Adaları 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Lüksemburg - Almanya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Polonya - Hollanda 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Slovakya - Kuzey İrlanda 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

