Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım kimin maçı oynanacak?

10:2127/11/2025, Perşembe
Bugün futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek heyecan dolu karşılaşmalar yine sahne alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde güçlü Macar ekibi Ferencvaros ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Gecenin bir diğer dikkat çeken randevusunda ise Real Betis, zorlu rakibi Utrecht ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sahne alan bir diğer temsilcimiz Samsunspor ise deplasmanda Breidablik karşısında önemli bir sınava çıkacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Kasım bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Avrupa Ligi maçları bugün de nefes kesecek. Fenerbahçe, evinde Ferencvaros’u ağırlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve FiFA U17 Dünya Kupası maçlarında da heyecan yaşanacak. Bugünkü maç programı açıklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? İşte 27 Kasım UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve FiFA U17 Dünya Kupası bugünkü maçları.

15:30 Brezilya - İtalya FiFA U17 Dünya Kupası 3'üncülük Plus FIFA

19:00 Portekiz - Avusturya FiFA U17 Dünya Kupası Final Plus FIFA

20:45 Roma - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Lille - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Ludogorets - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 PAOK - Brann UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Viktoria Plzen - Freiburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Aston Villa - Young Boys UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Porto - Nice UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi TRT 1

20:45 Feyenoord - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Hamrun - Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Lech Poznan - FC Lausanne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Omonia - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Sigma Olomouc - NK Celje UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Uni. Craiova - Mainz UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Zrinjski - Hacken UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Real Betis - Utrecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Bologna - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Kizilyildiz - FCSB UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 G.A. Eagles - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Genk - Basel UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Nottingham Forest - Malmö UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Panathinaikos - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Glasgow Rangers - Braga UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Aberdeen - Noah UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Breidablik - Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

23:00 FC Drita - Shkendija UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Fiorentina - AEK UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Jagiellonia - KuPS UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Legia Varşova - Sparta Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Rijeka - AEK Larnaca UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Strasbourg - Crystal Palace UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

#UEFA Avrupa Ligi
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#Fenerbahçe
