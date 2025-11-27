Bugün futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek heyecan dolu karşılaşmalar yine sahne alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde güçlü Macar ekibi Ferencvaros ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Gecenin bir diğer dikkat çeken randevusunda ise Real Betis, zorlu rakibi Utrecht ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sahne alan bir diğer temsilcimiz Samsunspor ise deplasmanda Breidablik karşısında önemli bir sınava çıkacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Kasım bugün oynanacak maçlar.

2 /8 Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım kimin maçı oynanacak? 15:30 Brezilya - İtalya FiFA U17 Dünya Kupası 3'üncülük Plus FIFA 19:00 Portekiz - Avusturya FiFA U17 Dünya Kupası Final Plus FIFA 20:45 Roma - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

3 /8 20:45 Lille - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 Ludogorets - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 PAOK - Brann UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 Viktoria Plzen - Freiburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

4 /8 20:45 Aston Villa - Young Boys UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 Porto - Nice UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi TRT 1 20:45 Feyenoord - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

5 /8 20:45 Hamrun - Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Lech Poznan - FC Lausanne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Omonia - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Sigma Olomouc - NK Celje UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

6 /8 20:45 Uni. Craiova - Mainz UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Zrinjski - Hacken UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 23:00 Real Betis - Utrecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Bologna - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Kizilyildiz - FCSB UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

7 /8 23:00 G.A. Eagles - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Genk - Basel UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Nottingham Forest - Malmö UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Panathinaikos - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Glasgow Rangers - Braga UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Aberdeen - Noah UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok