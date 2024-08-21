Çalışmayan ev hanımlarına devlet destek ödemeleri merak ediliyor. 12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek. Peki çalışmalan ev hanımlarına devlet desteği nasıl alınır, destek şartları neler? Aile Destek Ödemeleri ne kadar?
2024 yılının sonuna kadar uzatıldığı açıklanan Aile Destek Programı'nın Ağustos ödemeleri yattı, gözler Eylül ayına çevrildi. Peki ev hanımları devlet desteğinden nasıl yaparlanır? Aile Destek Ödemeleri ne kadar? İşte, detaylar...
2022 yılında, 12 aylık bir program olarak tasarlanan Aile Destek Programı'nın bir sene daha uzatılmasına karar verildi ve ödemelerin yıl sonuna kadar devam edeceği açıklandı.
Aile Destek Ödemeleri, 9 Ağustos'ta hesaplara yatırıldı. Ağustos ayında ailelere 3,8 milyar TL ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hanelere her ay düzenli destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar lira ödeme yapacağız."
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere 350 TL
3 çocuklu hanelere 450 TL
4 çocuklu hanelere 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
Kimler Aile Destek Programından faydalanabilir?
Aile Destek Programı başvuru şartlarında kimlerin bu devlet desteğinden faydalanamayacağı belirlenirken, bu kapsamın dışında kalan vatandaşlar Aile Destek Programına başvurabiliyor.
Türk vatandaşı olmayan, Mavi Kart sahibi olan, yerleşim adresi yurt dışında olan, 18 yaşından küçük olan, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunan kişilere destek verilmeyecek.
Bunların yanı sıra, başvuran kişinin cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmeyecek ve bu kişiler Aile Destek Programı dışında tutulacak.