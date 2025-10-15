Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altının onsu ise 4.179 dolardan işlem görmeye başladı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Ekim 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 15 Ekim 2025 Çarşamba günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?
Güncel altın fiyatları (15 Ekim 2025 Çarşamba)
Gram altın
Alış: 5.621 TL
Satış: 5.622 TL
Önceki kapanış: 5.569 TL
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (15 Ekim 2025)
Çeyrek altın
Alış: 9.397 TL
Satış: 9.508 TL
Önceki kapanış: 9.424 TL
Yarım altın ne kadar?
Alış: 18.803 TL
Satış: 19.020 TL
Önceki kapanış: 18.842 TL
Tam altın ne kadar oldu?
Alış: 36.610 TL
Satış: 37.328 TL
Önceki kapanış: 36.941 TL