Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altının onsu ise 4.179 dolardan işlem görmeye başladı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Ekim 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

Güncel altın fiyatları (15 Ekim 2025 Çarşamba) Gram altın Alış: 5.621 TL Satış: 5.622 TL Önceki kapanış: 5.569 TL























Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (15 Ekim 2025)

Çeyrek altın

Alış: 9.397 TL Satış: 9.508 TL Önceki kapanış: 9.424 TL





















Yarım altın ne kadar?

Alış: 18.803 TL Satış: 19.020 TL Önceki kapanış: 18.842 TL
























