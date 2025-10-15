Yeni Şafak
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 15 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 15 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Tuğba Güner
09:1415/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altının onsu ise 4.179 dolardan işlem görmeye başladı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Ekim 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 15 Ekim 2025 Çarşamba günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel altın fiyatları (15 Ekim 2025 Çarşamba)

Gram altın

Alış: 5.621 TL

Satış: 5.622 TL

Önceki kapanış: 5.569 TL












Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (15 Ekim 2025)


Çeyrek altın


Alış: 9.397 TL

Satış: 9.508 TL

Önceki kapanış: 9.424 TL











Yarım altın ne kadar?


Alış: 18.803 TL

Satış: 19.020 TL

Önceki kapanış: 18.842 TL













Tam altın ne kadar oldu?


Alış: 36.610 TL

Satış: 37.328 TL

Önceki kapanış: 36.941 TL










