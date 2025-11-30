Yeni Şafak
CHP Parti Meclisi üyesi seçimi sonuçları belli oldu mu? CHP PM'de anahtar listede kimler yer var?

10:5730/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi. Sonuçların açıklanmasıyla ikinci gün çalışmaları tamamlanan kurultay, bugün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerinin seçimiyle sona erecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı 28 Kasım Cuma günü başladı. Dün kurultayda genel başkanlık seçimi yapıldı. Özgür Özel'in tek aday olarak girdiği seçimde Bin 333 oy geçerli sayılırken 24 oy geçersiz sayıldı. Özel, geçerli sayılan oyların tamamını alarak, yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi. CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçimini tamamlayan partide bugün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oylama işlemleri yapılacak.

CHP MYK üyeleri kimler olacak, anahtar listede kimler yer var?

Edinilen bilgiye göre, dün yapılan genel başkanlık seçimlerinde CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine aldı.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın üçüncü ve son günü, saat 08.00 itibarıyla başladı. Kurultayın bugünkü gündem maddesine göre Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri yapılacak.

Kurultayın ilk gününde tüzükte yapılan değişiklikle 52 kişiden oluşan PM, 70'e; sekiz kişiden oluşan BKSP ise 10 kişiye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Özel bugün 80 kişilik bir anahtar liste oluşturacak.

Edinilen bilgiye göre, Özel, 23 kişiden oluşan mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine alacak.

PM ve YDK adaylık başvuruları için saat 08.30'a kadar belirlenen süre iki kere uzatıldı.

Adaylık başvuruları saat 09.30'da sona erdi. CHP Olağan Kurultayı, son gün seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak.

İşte mevcut CHP Parti Meclis Üyeleri listesi

ULAŞ KARASU

Parti Meclisi Üyesi

SİVAS


DENİZ YAVUZYILMAZ

Parti Meclisi Üyesi

Zonguldak

