Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, 26 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu gündeme taşıdı. 25 Kasım Pazartesi günü birçok il ve ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini raporuna göre kar yağışı birçok bölgede devam edecek, termometreler sıfırın altına düşecek. Peki Çorum, Niğde ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı 2024 tatil olan illerin listesi...
"Çorum, Niğde ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? Yarın Giresun ve Niğde'de okullar tatil mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisi altına giren Türkiye genelinde, 26 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, birçok ilde don, buzlanma ve tipi bekleniyor.
26 KASIM SALI OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuyla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hal böyleyken yarın okulların tatil olup olmayacağı da öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Valiliklerden gelen son dakika açıklamalarını bu başlık altından takip edebilirsiniz.
ERZİNCAN'DA OKULLAR 1 GÜN DAHA TATİL EDİLDİ
Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Kasım Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Erzincan'da da etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan'da eğitim ve öğretime yarın da 1 gün süreyle ara verilecek. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK, KAR YAĞIŞI NERELERDE DEVAM EDECEK?
Meteoroloji tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kar yağışının Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli olması beklenirken Karadeniz'in iç kesimleri hafif şekilde kar yağışının sürmesi beklendiği duyuruldu.
SICAKLIKLAR 15 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji, yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı. Buna göre Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi illerde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Mardin ve Urfa'da ise sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında hava sıcaklıkları 5 ila 15 derece azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.
DONA KARŞI UYARI!
Meteoroloji İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 0 derecenin altında düşmesi sebebiyle don olayı yaşanabilme ihtimaline karşı uyardı.