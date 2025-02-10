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İstanbul Valisi Davut Gül kimdir?

İstanbul Valisi Davut Gül kimdir?

14:5410/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Davut Gül kimdir?

Davut Gül, Erzurum'da doğdu. Sivas ve Gaziantep illerinde vali olarak görev yapan Davut Gül, Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla birlikte 5 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Valisi olarak atandı. İşte Vali Davut Gül’ün hayatı.

Davut Gül, 1974 yılında Erzurum Horasan’da doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla-Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandı.

2003-2005 yılları arasında Şirvan kaymakamlığı, 2005-2006 yılları arasında Karaman vali yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Gürün kaymakamı olarak görev yaptı.

2009'da Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'nü kazandı. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü daire başkanlığına atandı.

1 Haziran 2016 tarihinde Sivas valisi olarak atandı. 27 Ekim 2018'de Gaziantep valiliği görevine atandı. Son olarak Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla birlikte 5 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Valisi olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Davut Gül, İngilizce bilmektedir.

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