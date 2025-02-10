1 Haziran 2016 tarihinde Sivas valisi olarak atandı. 27 Ekim 2018'de Gaziantep valiliği görevine atandı. Son olarak Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla birlikte 5 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Valisi olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Davut Gül, İngilizce bilmektedir.