TOKİ deprem konut kurası çekiliyor. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri'de yapımı tamamlanan; 44.367 konut ve 4.689 iş yeri hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek. Peki TOKİ deprem konut kurası bugün saat 14.00’te başlayacak ve AFAD’ın YouTube kanalından canlı yayınlanacak. İşte deprem konutları AFAD hak sahipleri kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
6 Şubat depremlerinin ardından yaraları sarmak adına yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Hatay, Adana, Malatya ve Adıyaman'da inşası tamamlanan konut ve iş yerleri için hak sahipleri, 19 Haziran 2025 Perşembe günü büyük bir heyecanla kura törenini bekliyor. Peki TOKİ deprem konut kurası ne zaman, saat kaçta? İşte Hatay, Adana Malatya, Adıyaman TOKİ canlı yayın kura çekimi linki.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Hatay, Adana, Malatya ve Adıyaman’da inşası tamamlanan 44.367 konut, 4.689 iş yeri için hak sahipleri, bugün kura çekilişi yapılacak. Saat 14.00’te başlayacak kura töreni, AFAD’ın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
TOKİ DEPREM KONUTLARI AFAD KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ DEPREM KONUTLARI AFAD HAK SAHİPLİĞİ KURASI HANGİ İLLER İÇİN ÇEKİLECEK?
AFAD tarafından yapılan açıklamada; "6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman,Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerimizde yapımı tamamlanan; 44.367 konut ve 4.689 iş yeri, 19 Haziran 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan ’ın Teşrifleri ile gerçekleştirilecek olan kura çekimi programında hak sahibi vatandaşlarımızla buluşacak.
Asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, 245.789 konut, 4.838 iş yeri olmak üzere bugüne kadar toplam 250.636 bağımsız bölüm depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, #AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan #AFAD sayfasından ilan edilecektir. Yeni yuvalarının, saygıdeğer vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz." denildi.
HANGİ İLDE NE KADAR DEPREM KONUTU TESLİM EDİLECEK?
Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek. Öte yandan yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek. Deprem bölgesinde 250 bin 636'ya ulaşacak teslim edilen bağımsız bölümün dağılımı şöyle:
HATAY’DA NE KADAR KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK?
Hatay: 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri, 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406
KAHRAMANMARAŞ’TA NE KADAR KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK?
Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 774 iş yeri, 11 bin 856 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 941
ADIYAMAN’DA NE KADAR KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK?
Adıyaman: 28 bin 970 konut, 1723 iş yeri, 5 bin 990 köy evi olmak üzere toplam 36 bin 683
MALATYA’DA NE KADAR KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK?
Malatya: 27 bin 541 konut, 1117 iş yeri, 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 35 bin 486
GAZİANTEP’TE NE KADAR KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK?
Gaziantep: 19 bin 447 konut, 52 iş yeri, 3 bin 651 köy evi olmak üzere toplam 23 bin 150
DİYARBAKIR’DA NE KADAR KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK?
Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 556
ELAZIĞ’DA NE KADAR KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK?
Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 263
ŞANLIURFA’DA NE KADAR KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK?
Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 10 iş yeri, 1299 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 776
OSMANİYE’DE NE KADAR KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK?
Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri, 1247 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 673
ADANA’DA NE KADAR KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK?
Adana: 7 bin 190 konut, 117 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 307
KİLİS’TE NE KADAR KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK?
Kilis: 1713 konut, 4 iş yeri, 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261
KAYSERİ’DE NE KADAR KONUT TESLİM EDİLECEK?
Kayseri: 9 konut, 40 köy evi olmak üzere toplam 49
SİVAS’TA NE KADAR KONUT TESLİM EDİLECEK?
Sivas: 85 konut
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, bugün itibarıyla 250 bininci konutun teslim edileceğini belirterek, "Deprem bölgesinden bir an bile ayrılmadık. Söz verdiğimiz gibi 11 ilin tamamında yıl sonuna kadar 453 bin konut daha teslim edeceğiz" dedi.