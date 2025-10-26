Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak? Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars güzergahı, duraklar ve yeni sezon bilet fiyatları

Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Turistik Doğu Ekspresi'nin rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı sunacağının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti: