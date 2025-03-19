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Dolar ve euro güne nasıl başladı? 19 Mart 2025 döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro güne nasıl başladı? 19 Mart 2025 döviz kuru fiyatları

Tuğba Güner
09:4719/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasada döviz kurları yeni güne yükselişle başladı. Bugün dolar ve euro ne kadar? 19 Mart 2025 güncel döviz kuru verileriyle anlık dolar/TL ve euro/TL güne nasıl başladı? İşte 19 Mart 2025 Çarşamba gününe ilişkin canlı döviz kuru fiyatları...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ve Avrupa’daki ekonomik gelişmeler döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 19 Mart güncel dövüz kuru fiyatları...

Dolar Kuru Bugün Ne Kadar?


Dolar/TL kuru, yatay seyrini sürdürürken gün içinde yatırımcıların odak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Dolar, 36,6924 TL alış ve 36,7034 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro Kuru Bugün Kaç TL?


Euro/TL kuru da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz politikaları ve Avrupa bölgesindeki ekonomik veriler ışığında dalgalanmaya devam ediyor. 19 Mart 2025 sabahı itibariyle euro kuru şu şekilde:


Euro 40,1502 TL’den alınıp 40,1981 TL’den satılıyor.

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