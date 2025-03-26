Dolar, euro ve diğer döviz kurlarıyla ile ilgili en son gelişmeler hakkında aradığınız tüm detaylar içeriğimizde. Bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 37,9990 seviyesinden işlem görüyor. İşte 26 Mart canlı Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatları ne kadar, son durum...

1 /5 Serbest piyasada dolar bugün (26 Mart 2025) saat 09:30 itibariyle 37.9837 TL’den alınıp 38.0098 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.07 yükselişle başladı. Euro 40.9627 TL’den alınıp 41.0355 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.03. Sterlin 49.1514 TL’den işlem görüyor.

2 /5 Dün dolar en yüksek 38.0034 TL'yi en düşük 37.9248 TL'yi görerek günü 37.9765 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 41.1685 TL’den, en düşük 40.9688 TL’den işlem görürken günü 41.0165 TL olarak kapattı.

3 /5 Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirdiği ve güncel gelişmelere ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtladığı belirtildi.

4 /5 Şimşek, uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıda, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için tüm adımların en kısa sürede atıldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini belirterek, gelecek dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını bildirdi.