Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?

İlk 10’da yer alan ülkeler arasında Hong Kong, Fransa, ABD, İzlanda ve Danimarka gibi güçlü altyapılara sahip ülkeler dikkat çekerken, mobil internet performansında Tayland ve Kuveyt gibi ülkeler de üst sıralarda yer aldı.





Türkiye’nin mobil internet hızında gösterdiği yükseliş, operatörlerin 4.5G altyapılarını geliştirmesi ve 5G yatırımlarının hızlanmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak sabit internet altyapısının hâlâ birçok ülkenin gerisinde kaldığı görülüyor.





Listenin en alt sıralarında ise Suriye gibi savaş veya kriz ortamındaki ülkeler yer alıyor.

İŞTE 2025 YILI DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİNİ KULLANAN 20 ÜLKE