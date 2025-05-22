Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en hızlı internet kullanan ülkeleri listesi 2025 yılı itibarıyla güncellendi. İnternet hızı araştırmalarını derleyen newsdirectory3.com verilerine göre, Türkiye mobil internet hızında önemli bir atılım yaparak sıralamada 10 basamak yükseldi.
Mobil internet alanında ortalama 66.39 Mbps hızla dünya genelinde 60. sıraya yerleşen Türkiye, sabit internet bağlantılarında ise ortalama 50.71 Mbps hızla 101. sırada kaldı.
EN HIZLI İNTERNETTE SIRALAMA DEĞİŞTİ
En hızlı internet kullanan ülkeler sıralamasının zirvesine bu yıl yeniden Singapur oturdu. Ortalama 345.33 Mbps sabit ve 123.73 Mbps mobil bağlantı hızlarıyla listenin birincisi olan ülkeyi, mobil hızda 428.53 Mbps ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti.
İlk 10’da yer alan ülkeler arasında Hong Kong, Fransa, ABD, İzlanda ve Danimarka gibi güçlü altyapılara sahip ülkeler dikkat çekerken, mobil internet performansında Tayland ve Kuveyt gibi ülkeler de üst sıralarda yer aldı.
Türkiye’nin mobil internet hızında gösterdiği yükseliş, operatörlerin 4.5G altyapılarını geliştirmesi ve 5G yatırımlarının hızlanmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak sabit internet altyapısının hâlâ birçok ülkenin gerisinde kaldığı görülüyor.
Listenin en alt sıralarında ise Suriye gibi savaş veya kriz ortamındaki ülkeler yer alıyor.
İŞTE 2025 YILI DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİNİ KULLANAN 20 ÜLKE
1. Singapur
Sabit Wi-Fi: 345.33 Mbps
Mobil: 123.73 Mbps
2. Birleşik Arap Emirlikleri
Sabit Wi-Fi: 313.55 Mbps
Mobil: 428.53 Mbps
3. Hong Kong (Çin)
Sabit Wi-Fi: 312.48 Mbps
Mobil: 65.09 Mbps
4. Şili
Sabit Wi-Fi: 279.53 Mbps
Mobil: 66.00 Mbps
5. Fransa
Sabit Wi-Fi: 290.75 Mbps
Mobil: 105.75 Mbps
6. Amerika Birleşik Devletleri
Sabit Wi-Fi: 279.93 Mbps
Mobil: 116.75 Mbps
7. İzlanda
Sabit Wi-Fi: 295.55 Mbps
Mobil: 139.52 Mbps
8. Danimarka
Sabit Wi-Fi: 254.75 Mbps
Mobil: 149.73 Mbps
9. İspanya
Sabit Wi-Fi: 247.94 Mbps
Mobil: 217.92 Mbps
10. İsviçre
Sabit Wi-Fi: 245.39 Mbps
Mobil: 99.22 Mbps
11- Tayland
Sabit Wi-Fi: 236.12 Mbps
Mobil: 237.85 Mbps
12- Romanya
Sabit Wi-Fi: 220.66 Mbps
Mobil: 50.95 Mbps
13- İsrail
Sabit Wi-Fi: 211.64 Mbps
Mobil: 144.81 Mbps
14- Tayvan
Sabit Wi-Fi: 208.17 Mbps
Mobil: 92.58 Mbps
15- Kanada
Sabit Wi-Fi: 201.32 Mbps
Mobil: 87.85 Mbps
16- Makao (Çin)
Sabit Wi-Fi: 200.39 Mbps
Mobil: 155.75 Mbps
17- Kuveyt
Sabit Wi-Fi: 199.27 Mbps
Mobil: 258.51 Mbps
18- Japonya
Sabit Wi-Fi: 196.27 Mbps
Mobil: 42.93 Mbps
19- Çin
Sabit Wi-Fi: 194.79 Mbps
Mobil: 115.89 Mbps
20- Hollanda
Sabit Wi-Fi: 191.86 Mbps
Mobil: 142.84 Mbps
Türkiye
Sabit Wi-Fi: 50.71 Mbps
Mobil: 66.39 Mbps
Sabit Sıralama: 101
Mobil Sıralama: 60