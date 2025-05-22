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Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?

00:4822/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Dünyanın en hızlı internet kullanan ülkeleri listesi 2025 yılı itibarıyla güncellendi. İnternet hızı araştırmalarını derleyen newsdirectory3.com verilerine göre, Türkiye mobil internet hızında önemli bir atılım yaparak sıralamada 10 basamak yükseldi.

Mobil internet alanında ortalama 66.39 Mbps hızla dünya genelinde 60. sıraya yerleşen Türkiye, sabit internet bağlantılarında ise ortalama 50.71 Mbps hızla 101. sırada kaldı.

EN HIZLI İNTERNETTE SIRALAMA DEĞİŞTİ


En hızlı internet kullanan ülkeler sıralamasının zirvesine bu yıl yeniden Singapur oturdu. Ortalama 345.33 Mbps sabit ve 123.73 Mbps mobil bağlantı hızlarıyla listenin birincisi olan ülkeyi, mobil hızda 428.53 Mbps ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti.

İlk 10’da yer alan ülkeler arasında Hong Kong, Fransa, ABD, İzlanda ve Danimarka gibi güçlü altyapılara sahip ülkeler dikkat çekerken, mobil internet performansında Tayland ve Kuveyt gibi ülkeler de üst sıralarda yer aldı.


Türkiye’nin mobil internet hızında gösterdiği yükseliş, operatörlerin 4.5G altyapılarını geliştirmesi ve 5G yatırımlarının hızlanmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak sabit internet altyapısının hâlâ birçok ülkenin gerisinde kaldığı görülüyor.


Listenin en alt sıralarında ise Suriye gibi savaş veya kriz ortamındaki ülkeler yer alıyor.

İŞTE 2025 YILI DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİNİ KULLANAN 20 ÜLKE

1. Singapur

Sabit Wi-Fi: 345.33 Mbps

Mobil: 123.73 Mbps

2. Birleşik Arap Emirlikleri

Sabit Wi-Fi: 313.55 Mbps

Mobil: 428.53 Mbps

3. Hong Kong (Çin)

Sabit Wi-Fi: 312.48 Mbps

Mobil: 65.09 Mbps


4. Şili

Sabit Wi-Fi: 279.53 Mbps

Mobil: 66.00 Mbps

5. Fransa

Sabit Wi-Fi: 290.75 Mbps

Mobil: 105.75 Mbps

6. Amerika Birleşik Devletleri

Sabit Wi-Fi: 279.93 Mbps

Mobil: 116.75 Mbps


7. İzlanda

Sabit Wi-Fi: 295.55 Mbps

Mobil: 139.52 Mbps

8. Danimarka

Sabit Wi-Fi: 254.75 Mbps

Mobil: 149.73 Mbps


9. İspanya

Sabit Wi-Fi: 247.94 Mbps

Mobil: 217.92 Mbps

10. İsviçre

Sabit Wi-Fi: 245.39 Mbps

Mobil: 99.22 Mbps

11- Tayland

Sabit Wi-Fi: 236.12 Mbps

Mobil: 237.85 Mbps

12- Romanya

Sabit Wi-Fi: 220.66 Mbps

Mobil: 50.95 Mbps

13- İsrail

Sabit Wi-Fi: 211.64 Mbps

Mobil: 144.81 Mbps

14- Tayvan

Sabit Wi-Fi: 208.17 Mbps

Mobil: 92.58 Mbps

15- Kanada

Sabit Wi-Fi: 201.32 Mbps

Mobil: 87.85 Mbps


16- Makao (Çin)

Sabit Wi-Fi: 200.39 Mbps

Mobil: 155.75 Mbps


17- Kuveyt

Sabit Wi-Fi: 199.27 Mbps

Mobil: 258.51 Mbps

18- Japonya

Sabit Wi-Fi: 196.27 Mbps

Mobil: 42.93 Mbps

19- Çin

Sabit Wi-Fi: 194.79 Mbps

Mobil: 115.89 Mbps


20- Hollanda

Sabit Wi-Fi: 191.86 Mbps

Mobil: 142.84 Mbps


Türkiye


Sabit Wi-Fi: 50.71 Mbps

Mobil: 66.39 Mbps


Sabit Sıralama: 101

Mobil Sıralama: 60

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Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?