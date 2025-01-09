Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Edip Akbayram, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram, yoğun bakıma alındı. Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor. İşte Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin son durum...
Edip Akbayram, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl?
Akbayram'ın hastanede yapılan kontrollerinde iç kanama geçirdiği öğrenildi. İç kanama geçiren ünlü sanatçı yoğun bakımda tedavi altına alındı.
SEVENLERİ AKIN ETTİ
Akbayram'ın ailesi ve sevenleri ise hastaneye akın etti.
KIZI AÇIKLAMA YAPTI
Kızı Türkü Akbayram, "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi." dedi.
EDİP AKBAYRAM KİMDİR?
Türk halk müziği ve özgün müzik türlerinde birçok unutulmaz esere imza atan Edip Akbayram, 1950 yılında Gaziantep'te doğdu.
Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun olan Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi.
Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi.