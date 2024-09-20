EMEKLİ MAAŞ ZAM TABLOSU YENİLENDİ! 4 formülle hesap yenilendi: 12.500 TL maaşı olan SSK, Bağ-Kur, 4C'li...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında alacakları zam heyecanla bekleniyor. 2024'ün ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri, yapılacak artış oranında belirleyici olacak. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) ve beklenti anketleri ise zam oranlarına dair ipuçları sunuyor. Emeklilerin gelirlerinde yapılacak bu artış, enflasyonun seyrine bağlı olarak netleşecek. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte beklenen zam oranları ve detaylı hesaplamalar...
Bu yıl kök ayları önce yüzde 49,25, ardından yüzde 24,73 oranında zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı için yapılan maaş artışını merakla bekliyor. Yeni yılın ilk yarısında, kök aylara 2024'ün ikinci oranda gerçekleşen enflasyon oranında bir zam yapıldı. Şu ana kadar bu dönem için sadece iki aylık enflasyon verisi belli oldu. Geriye kalan ay enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte emeklilerin alacağı kesin zam oranı da ortaya çıkacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Temmuz ayı enflasyonu %3.23, Ağustos enflasyonu ise %2.47 olarak gerçekleşti. Bu iki aylık enflasyonun toplamı %5.74 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verileri merakla beklenirken, bazı tahminler emeklilerin zam oranına dair ipuçları sunuyor.
Orta Vadeli Program (OVP)
2024 yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %13.44 olacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi
Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2024 yıl sonu enflasyonu %43.14 tahmin edildi. Bu tahmine göre Ocak ayında emekliler %14.76 zam alacak.
AA Finans Anketi
Ekonomistlerin katıldığı AA Finans anketinde 2024 sonu enflasyon beklentisi %42.84 olarak açıklandı. Buna göre emeklilerin zam oranı %14.52 seviyesinde olacak.
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Anketi
FKB'nin anketinde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi %49.39 olarak belirlendi. Bu tahmine göre emeklilerin zam oranı %19.77 olacak.
MEVCUT MAAŞ: 12.500,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 14.180,00 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 14.345,00 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 14.315,00 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 14.325,00 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 14.971,25 TL
MEVCUT MAAŞ: 12.600,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 14.293,44 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 14.459,76 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 14.429,52 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 14.439,60 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 15.091,02 TL
MEVCUT MAAŞ: 12.700,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 14.406,88 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 14.574,52 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 14.544,04 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 14.554,20 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 15.210,79 TL
MEVCUT MAAŞ: 12.800,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 14.520,32 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 14.689,28 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 14.658,56 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 14.668,80 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 15.330,56 TL
MEVCUT MAAŞ: 12.900,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 14.633,76 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 14.804,04 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 14.773,08 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 14.783,40 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 15.450,33 TL
MEVCUT MAAŞ: 13.000,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 14.747,20 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 14.918,80 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 14.887,60 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 14.898,00 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 15.570,10 TL
MEVCUT MAAŞ: 13.100,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 14.860,64 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 15.033,56 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 15.002,12 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 15.012,60 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 15.689,87 TL
MEVCUT MAAŞ: 13.200,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 14.974,08 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 15.148,32 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 15.116,64 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 15.127,20 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 15.809,64 TL
MEVCUT MAAŞ: 13.400,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 15.200,96 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 15.377,84 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 15.345,68 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 15.356,40 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 16.049,18 TL
MEVCUT MAAŞ: 13.500,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 15.314,40 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 15.492,60 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 15.460,20 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 15.471,00 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 16.168,95 TL
MEVCUT MAAŞ: 13.600,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 15.427,84 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 15.607,36 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 15.574,72 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 15.585,60 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 16.288,72 TL
MEVCUT MAAŞ: 13.700,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 15.541,28 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 15.722,12 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 15.689,24 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 15.700,20 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 16.408,49 TL
MEVCUT MAAŞ: 13.800,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 15.654,72 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 15.836,88 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 15.803,76 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 15.814,80 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 16.528,26 TL
MEVCUT MAAŞ: 13.900,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 15.768,16 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 15.951,64 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 15.918,28 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 15.929,40 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 16.648,03 TL
MEVCUT MAAŞ: 14.000,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 15.881,60 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 16.066,40 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 16.032,80 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 16.044,00 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 16.767,80 TL
MEVCUT MAAŞ: 14.100,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 15.995,04 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 16.181,16 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 16.147,32 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 16.158,60 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 16.887,57 TL
MEVCUT MAAŞ: 14.200,00 TL
Yüzde 13.44 Zamlı: 16.108,48 TL
Yüzde 14.76 Zamlı: 16.295,92 TL
Yüzde 14.52 Zamlı: 16.261,84 TL
Yüzde 14.60 Zamlı: 16.273,20 TL
Yüzde 19.77 Zamlı: 17.007,34 TL