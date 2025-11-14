EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON AÇIKLAMALAR: SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MEMUR MAAŞLARI 2025 NE KADAR ZAMLANACAK?

4 aylık enflasyona göre memurlar şimdiden yüzde 16.5 oranında zam almayı garantiledi. En düşük memur maaş bu hesaplamaya göre 50 bin lira sınırını geçecek. Merkez Bankası enflasyon tahminine göre ise yüzde 19 zam yapılması durumunda 52 bin lira olacak. Memur emeklisinin ise şimdiden kesinleşen zam oranı yüzde 16,5 olurken en düşük memur emeklisi aylığı 26 bin 422 lira olacak. Merkez Bankası enflasyon tahminine göre ise zam oranı yüzde 19 olması durumunda 26 bin 977 lira olacak.