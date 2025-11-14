EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON AÇIKLAMALAR: SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2026 yılı zam oranı için geri sayım sürerken, TÜİK’in açıkladığı Ekim enflasyonu ile 4 aylık zam oranı netleşti. Merkez Bankası’nın güncellediği yıl sonu enflasyon beklentisi de hesaplamalara yön verdi. Toplu sözleşme zammı ile birlikte memur maaşlarında artış kesinleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oranlar beklentilere göre şekilleniyor. Peki 2026’da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
EMEKLİ (SSK-BAĞKUR) MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLACAK?
4 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekli maaş zam hesaplamaları yapılmaya başladı. Temmuz- Ekim ayları arasında kesinleşen zam oranı yüzde 10,25 oldu. Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-kur zammı belli olacak.
Merkez Bankası tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini %32 olurken beklentiye göre emeklilerin zam oranı yüzde 13,50 olacak. Beklentiye göre ortalama maaşlar şu şekilde hesaplandı;
Ortalama 17 bin maaş alan emekliye yüzde 13,50 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 295 lira artacak ve 19 bin 295 TL’ye yükselecek.
19 bin lira maaş alan emekliye yüzde 13.5 oranında zam yapılması durumunda ise maaşı 2 bin 565 lira artacak ve 21 bin 565 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşı ise enflasyon raporu %32 tahminine göre 19 bin 159 lira olacak.
MEMUR MAAŞLARI 2025 NE KADAR ZAMLANACAK?
4 aylık enflasyona göre memurlar şimdiden yüzde 16.5 oranında zam almayı garantiledi. En düşük memur maaş bu hesaplamaya göre 50 bin lira sınırını geçecek. Merkez Bankası enflasyon tahminine göre ise yüzde 19 zam yapılması durumunda 52 bin lira olacak. Memur emeklisinin ise şimdiden kesinleşen zam oranı yüzde 16,5 olurken en düşük memur emeklisi aylığı 26 bin 422 lira olacak. Merkez Bankası enflasyon tahminine göre ise zam oranı yüzde 19 olması durumunda 26 bin 977 lira olacak.