EMEKLİNİN PROMOSYONU YENİLENDİ: En yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi?

Emekliler için bankaların promosyon yarışı hız kazandı. Ekim ayı itibarıyla güncellenen kampanyalarda, maaşını taşıyan emeklilere sunulan tutarlar 32 bin TL’ye kadar yükseldi. Kamu ve özel bankalar, emekli müşterilerine sundukları ek avantajlarla dikkat çekiyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek promosyonu hangi banka sunuyor?
Ekim ayı emekli promosyon kampanyaları belli oldu. Emekli maaşlarını farklı bankalara taşıyan vatandaşlara ödenen promosyon tutarları, bu ay rekor seviyelere ulaştı. Bazı özel bankalarda 32 bin TL’ye kadar çıkan promosyonlar, ek faiz, fatura ödeme talimatı ve kart kullanımı gibi avantajlarla destekleniyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla güncel banka promosyonları ne kadar oldu, en yüksek tutarı hangi banka veriyor?
BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşınızı bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYON
21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
SGK Promosyon taahhüdü veren emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.
ING EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.
QNB EMEKLİ PROMOSYON
20 bin 400 TL'ye varan toplam emeklilik ödülü sunuluyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.
ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON
25 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TLpeşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.