EMEKLİNİN PROMOSYONU YENİLENDİ: En yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi?

Ekim ayı emekli promosyon kampanyaları belli oldu. Emekli maaşlarını farklı bankalara taşıyan vatandaşlara ödenen promosyon tutarları, bu ay rekor seviyelere ulaştı. Bazı özel bankalarda 32 bin TL’ye kadar çıkan promosyonlar, ek faiz, fatura ödeme talimatı ve kart kullanımı gibi avantajlarla destekleniyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla güncel banka promosyonları ne kadar oldu, en yüksek tutarı hangi banka veriyor?