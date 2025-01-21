Emekliye 2.169 TL fark yatırılacak! Zamlı maaşa yüzde 4 farklı hesap çıktı: SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur...

Emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaşın 14.469 TL olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Ancak düzenleme henüz Meclis’ten geçmediği için emekliler şu an yalnızca zamlı kök maaşlarını hesaplarında görebiliyor. Zamlı maaş ödemeleri gün gün devam ederken, maaş farklarının Şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki emekli maaşına ne kadar fark ödemesi yatacak? Ödemeler Şubat ayında mı ödenecek? İşte konu hakkında son gelişmeler...

1 /10 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları, son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenirken, memur emeklilerinin maaş artışları enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranıyla şekilleniyor. Ocak 2025 itibarıyla, Türkiye genelinde 16 milyon emeklinin maaşı kök maaş zammı ve en düşük maaş düzenlemesiyle artırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Cuma günü Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 15,75 olarak belirlendi.

2 /10 Enflasyon farkı ve yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile memur emeklisi zam oranı ise yüzde 11,54 oldu. Memur ve memur emeklisi için 2025 Ağustos ayında toplu sözleşme süreci yaşanacak. 2026 ve 2027 yılında uygulanacak 6 aylık dilimler halinde toplu sözleşme zammı rakamları kesinleşecek.

3 /10 2. ADIM OLARAK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 TL OLARAK BELİRLENDİ Ocak ayında, 4A, 4B ve 4C statüsündeki emekliler için zam oranları belirlendi. Emekli kök maaşı zammı sonrasında, ikinci adım olarak taban aylık düzenlemesi yapılıyor.

4 /10 Şu anda yaklaşık 11 bin TL olan kök maaşa sahip emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaması amacıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak netleşti. Bu düzenleme için Meclis'in onayı gerekiyor.

5 /10 Meclis Başkanlığına sunuldu En düşük emekli maaşı düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek Yürütme yetkisi SGK'da olacak ve bu düzenlemeden doğan maaş farkları emeklilerin hesaplarına ayrıca yatacak Düzenleme 1,7 milyon ila 3,5 milyon arasındaki emekliyi çeşitli oranlarda doğrudan ilgilendiriyor.

6 /10 HESABIMA YENİDEN 12.500 TL YATTI, MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? SSK'lıların hesaplarına gün gün yüzde 15,75'lik kök maaş zammı ile emekli maaşı ödemesi yapılıyor. Bu emeklilerden bazıları hesaplarında yeniden 12 bin 500 TL gördü. Bunun nedeni 14 bin 669 TL taban aylık düzenlemesinin daha Meclis sürecinin tamamlanmamasından kaynaklanıyor.

7 /10 Meclis süreci tamamlanınca aradaki 2 bin 169 TL ayrıca bu emeklilerin hesaplarına yatacak. Ayrıca 12 bin 500 TL ile 14 bin 669 TL arasında maaşı yatan emeklilerin doğacak farkları da aynı dönemde ödenecek.

8 /10 Şubat ayı itibariyle de emekli maaşları gün gün son haliyle yatmaya başlayacak. Bu ödemenin Ocak ayı son haftası ve Şubat ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

9 /10 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR? İŞTE ÖRNEK HESAPLAMA Emekli maaşları, önceki 6 aylık enflasyon zammı ile belirleniyor ve ardından maaşa yüzde 4'lük bir ek ödeme ekleniyor. Bu hesaplama sonrası eğer emeklinin maaşı, belirlenen en düşük emekli maaşının altına düşerse Hazine desteği devreye giriyor.