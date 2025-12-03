EMEKLİYE 5 AYLIK ENFLASYON FARKI! 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin maaş zammına ilişkin araştırmalar yılın son günlerine yaklaşırken hız kesmeden sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında yapılacak artışın ne kadar olacağını merak ederken, “2026’da emekliye yüzde kaç zam yapılacak?” sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Kasım ayının son gününde gözler bir kez daha 5 aylık enflasyon farkına çevrildi. Peki, emekli zammında son durum ne?
2026 emekli zammı için geri sayım devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda maaşlara yansıyacak artış oranını öğrenmek için enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Arama motorlarında “Emekliye ne kadar zam yapılacak?”, “5 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?” sorularına yoğun ilgi var. İşte emeklilerin merak ettiği güncel tablo…
5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
5 Aylık emekli zammı enflasyon farkı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin veriler, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü Kasım ayı enflasyon oranları açıklandığında belli olacak.
EMEKLİ ZAMMINDA KİLİT SAAT: GÖZLER 10.00’A ÇEVRİLDİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak zammını belirleyecek kritik enflasyon verileri bugün açıklanıyor. TÜİK’in saat 10.00’da duyuracağı kasım enflasyonu, 6 aylık zam hesabının büyük bölümünü netleştirecek. Temmuz’da yüzde 16,67 zam alan emekliler için en düşük aylık 16.811 TL olmuştu.
KASIM BEKLENTİLERİ: İLK RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI
AA Finans’ın 33 ekonomistle gerçekleştirdiği anketine göre kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 1 - 1,65 aralığında bulunuyor. Ortalama beklenti yüzde 1,31.
Bu tahmin gerçekleşirse:
5 aylık enflasyon: %11,69
En düşük emekli aylığı: 16.881 TL → 18.854 TL
Bu oran, emeklilerin şimdiden yaklaşık %11,69’luk zammı garantilediğini gösteriyor.
YIL SONU TAHMİNLERİ ZAM ARALIĞINI GENİŞLETİYOR
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu için öngördüğü %31,89 enflasyon tahmini, 6 aylık enflasyonun yaklaşık %13,04 düzeyinde oluşabileceğine işaret ediyor. Bu senaryo gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık %13,04 zam alacak.
Bu tabloya göre en düşük maaş yine 18.854 TL seviyesine denk geliyor.
MERKEZ BANKASI RAPORU: ZAM %12,28 İLE %13,99 ARASINDA
TCMB’nin son Enflasyon Raporu, yıl sonu beklentisini %31 - 33 bandında güncelledi. Bu aralık zam hesaplamasını da değiştiriyor:
%31 enflasyonda zam: %12,28
%33 enflasyonda zam: %13,99
Bu oranlar taban aylığın 19 bin TL sınırına yaklaştığını gösteriyor.