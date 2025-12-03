EMEKLİYE 5 AYLIK ENFLASYON FARKI! 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

2026 emekli zammı için geri sayım devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda maaşlara yansıyacak artış oranını öğrenmek için enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Arama motorlarında “Emekliye ne kadar zam yapılacak?”, “5 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?” sorularına yoğun ilgi var. İşte emeklilerin merak ettiği güncel tablo…