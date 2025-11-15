EMEKLİYE 6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI: Emekli için yeni zam tablosu belli oldu! 16.881 TL SSK, Bağ-Kur'lu ve EYT'li...

Ocak ayı yaklaşırken memur ve emeklilerin gözü yeni dönem maaş artışlarında. Merkez Bankası’nın güncellenen yıl sonu enflasyon tahmininin ardından bugün açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranlarına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi. Milyonların merak ettiği zam tablosu netleşmeye başladı.
Milyonlarca memur ve emeklinin ocak zammında kritik viraja girildi. TCMB’nin revize edilen enflasyon beklentisinin ardından yayımlanan yeni Piyasa Katılımcıları Anketi, maaşlara yansıyacak artış oranlarına dair önemli ipuçları sundu. Beklentilerdeki değişim zam hesaplarını doğrudan etkiliyor.
PİYASA KATILIMCILAR ANKETİ AÇIKLANDI
Bugün piyasalar için kritik öneme sahip olan Piyasa Katılımcılar Anketi yayımlandı. 68 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette yıl sonu enflasyon beklentisş geçen ay olduğu gibi yeniden yukarı yönlü revize edildi. Buna göre yıl sonu enflasyonu için bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 oldu.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, 4 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-kur emeklisi yüzde 10,25 zammı hakkederken; memur ve memur emeklisi yoplu sözleşme ile beraber yüzde 16,55 oranında zammı haketmişti.
MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Milyonlarca çalışan ve emekli için ise yeni zam tablosu oluşmaya başladı. Kasım ayı için yüzde yüzde 1,59 oranında enflasyon beklentisi varken Aralık ayı için ise yüzde 1,16 olarak beklentiler belirlendi.
Piyasa katılımcılar anketinin beklentilerine göre ise 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı. Böylece, memur ve emekli için yeni zam tablosu da oluşmaya başladı.
6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE YENİ ZAM TABLOSU
6 aylık enflasyon farkına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 13,3 oranında zam alacakken; memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme ile beraber yüzde 19,77 oranında zam alması bekleniyor. Bununla beraber memur ve memur emeklisi 1000 TL'lik seyyanen zam da alacak.