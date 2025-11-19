EMEKLİYE OCAK ZAMLI YENİ TABLO ŞEKİLLENDİ: SSK, Bağ-Kur 2026 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Taban maaş beklentisi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekliler yılda iki defa maaş zammı alıyor. Bu yılın ilk dönemi için %16,67 oranında zam maaşlara yansıtılmıştı. Yıl sonu enflasyonu % 31-33 seviyesinde olması durumunda en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 19.283 TL'ye ya da 16.637 TL'ye yükselecek.