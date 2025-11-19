EMEKLİYE OCAK ZAMLI YENİ TABLO ŞEKİLLENDİ: SSK, Bağ-Kur 2026 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Taban maaş beklentisi

Emekliler, her yıl olduğu gibi 2026 Ocak maaş zammı için hesaplamaları yakından takip ediyor. TÜİK’in açıkladığı 4 aylık enflasyon verileriyle birlikte zam oranının önemli bölümü netleşirken gözler Kasım ve Aralık ayı rakamlarına çevrildi. Peki, 2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Maaşları 6 aylık dönemlerde güncellenen emekliler, 2026 Ocak zammı için TÜİK verilerini bekliyor. Şu ana kadar kesinleşen 4 aylık enflasyon oranı zam hesaplamalarına yansırken, tabloyu tamamlayacak Kasım ve Aralık verileri büyük önem taşıyor. Ayrıca seyyanen zam beklentisi de gündemdeki yerini koruyor. Peki emekliler Ocak ayında yüzde kaç zam alacak?
4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ!
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı 2026 Ocak maaş zammına ilişkin 4 aylık veri kesinleşti. Buna göre emeklilerin hak ettiği zam oranı 10,25 olarak açıklandı. Bu orana Kasım ve Aralık ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile nihai zam oranı netleşmiş olacak.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM OLUR MU?
Son yıllarda emeklilere Ocak ve Temmuz ayı zam dönemlerinde enflasyon oranı tutarında zam direkt olarak yansıtılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Emekli maaş zammı yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda ele alındığında zam oranının % 14-16 seviyelerinde olması beklenmektedir. Kasım-Aralık ayı enflasyonu % 1,5 olarak açıklanırsa zam oranı %13,58, 2,0 olarak açıklanırsa % 14,70, 2,50 olarak açıklanırsa % 15,83 olacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Bu oranlar baz alındığında % 14 zam olması durumunda 19 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı 21.660 TL
20 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı ise 22.800 TL'ye yükselecek.
25.000 TL maaş alan bir emekli % 15 zam alınması durumunda maaşı 28.750 TL'ye yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekliler yılda iki defa maaş zammı alıyor. Bu yılın ilk dönemi için %16,67 oranında zam maaşlara yansıtılmıştı. Yıl sonu enflasyonu % 31-33 seviyesinde olması durumunda en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 19.283 TL'ye ya da 16.637 TL'ye yükselecek.