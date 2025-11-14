EMEKLİYE SEYYANEN ARTIŞ SON DAKİKA HESAPLAMALAR: Emekliye seyyanen zam artışı yapılacak mı? SSK, BAĞKUR

Emeklilerin ocak zammına yönelik beklentiler artarken, gündemin en çok araştırılan başlıklarından biri de seyyanen zam ihtimali oldu. TÜİK’in açıkladığı verilerle birlikte 4 aylık enflasyon farkı netleşirken, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri gözünü hükümetten gelecek ek artış açıklamalarına çevirdi. Daha önce memur maaşlarında uygulanan 8 bin 77 TL’lik seyyanen artış sonrası, “Emekliye de seyyanen zam gelir mi?” sorusu yeniden gündeme geldi. İşte 14 Kasım 2025 itibarıyla son durum…
Ocak ayında yapılacak emekli zammı yaklaşırken, seyyanen artış ihtimali yeniden tartışılmaya başlandı. 4 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle gözler, memurlara geçmişte verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen artış benzeri bir düzenlemenin emeklilere de uygulanıp uygulanmayacağına çevrildi. Peki emekliye seyyanen zam olacak mı?
2026 YILINDA EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Emekliye seyyanen zam konusu sosyal medyada gündeme geldi. Fakat emekliler için seyyanen zam artış konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.
2026'DA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni yıl öncesinde emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin çalışmalarına başladı.
TÜİK tarafından yayımlanan veriler doğrultusunda; SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarında 4 aylık enflasyona göre yüzde 10.25 artış olacak.
TCMB'nin yüzde 32’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise zam oranı yüzde 13,50 olacak.
Yıl sonu tahminine göre en düşük emekli aylığı 19 bin 159 TL’ye çıkacak.
ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK
Hem emekliler hem de memurlar senede 2 kez zam alıyor. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara bin TL’lik ek artış uygulanacak.