Damla Kent projesinin büyüklüğü nedir? Hangi sosyal donatılar ve yaşam alanları bulunacak?

Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5 bin 325 konut ve 244 ticari üniteden oluşmaktadır. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkân yer alır.

Gayrimenkul Sertifikası değer kaybederse ne olur?

Gayrimenkul Sertifikaları, tıpkı Borsa İstanbul'da işlem gören diğer menkul kıymetler gibi, arz-talep dengesi ve genel piyasa koşullarına bağlı olarak fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Ancak, Gayrimenkul Sertifikası'nı diğerlerinden ayıran temel bir özellik bulunmaktadır: Sertifika, somut bir gayrimenkul projesinin payını temsil eder.