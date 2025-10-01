Damla Kent projesi, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle İstanbul’un Başakşehir ilçesinde hayata geçiriliyor. Damla Kent, geleneksel konut satış modeli yerine gayrimenkul sertifikası sistemiyle sunuluyor: Yatırımcılar, “sertifika” adı verilen payları alarak projeye küçük bütçelerle dahil olabilecek. Emlak Konut, Damla Kent Projesi A Etabı 1. Kısım İhalesini gerçekleştirdi. Peki Emlak Konut, Damla Kent Projesi inşaatı ne zaman başlayacak, konutlar ne zaman teslim edilecek?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulamasında önemli bir eşik daha aşıldı. Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5 bin 325 konut ve 244 ticari üniteden oluşmaktadır. Peki Emlak Konut, Damla Kent Projesi inşaatı başladı mı, konut teslimleri ne zaman yapılacak?
Emlak Konut, Damla Kent Projesi ihalesi yapıldı mı?
Emlak Konut GYO, Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamındaki İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi'nin A Etabı 1. Kısım konut ve ticaret inşaatları ihalesini gerçekleştirdi. İhale sonucu belirlenen yüklenici firma ile sözleşme süreci başlatılırken, bu kısımda 562 konut ve 14 ticari ünite inşa edilecek.
Konuya ilişkin kapa yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamında yer alan, Şirketimizce gerçekleştirilen "İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi A Etabı 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" ihalesi gerçekleştirilmiştir.
İhale sonucuna göre, söz konusu işin yapımını üstlenecek yüklenici firma belirlenmiş olup, sözleşme imzalama süreci başlatılmıştır.
Bu ihale, toplam 121.061,01 m² inşaat alanını kapsamakta olup, proje kapsamında 562 adet konut ve 14 adet ticari ünite olmak üzere toplam 576 bağımsız bölüm inşa edilecektir. İhalenin inceleme ve değerlendirme sürecinin tamamlanması ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin detaylar, ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır; kalan diğer etaplara ait ihale sonuçları ise planlanan takvime uygun olarak ilan edilecektir.
Gayrimenkul Sertifikası nedir?
Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle büyük bir konut projesine ortak olmanızı sağlayan ve SPK tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul Sertifikası, küçük paylarla büyük yatırımlar yapma fırsatı sunar.
Bu sertifikalar hangi projeye aittir ve bu proje neden önemlidir?
Bu Gayrimenkul Sertifikaları; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iş birliğiyle, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek "Damla Kent" projesine aittir. Proje; İstanbul Havalimanı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile büyük ulaşım ve metro akslarına yakınlığı sayesinde İstanbul'un yeni yaşam merkezi olarak öne çıkan stratejik bir bölgede yer alır.
Damla Kent projesinin büyüklüğü nedir? Hangi sosyal donatılar ve yaşam alanları bulunacak?
Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5 bin 325 konut ve 244 ticari üniteden oluşmaktadır. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkân yer alır.
Gayrimenkul Sertifikası değer kaybederse ne olur?
Gayrimenkul Sertifikaları, tıpkı Borsa İstanbul'da işlem gören diğer menkul kıymetler gibi, arz-talep dengesi ve genel piyasa koşullarına bağlı olarak fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Ancak, Gayrimenkul Sertifikası'nı diğerlerinden ayıran temel bir özellik bulunmaktadır: Sertifika, somut bir gayrimenkul projesinin payını temsil eder.
Biriktirdiğim sertifikalarla nasıl ev sahibi olurum? Asli Edim nedir?
Asli Edim, almak istediğiniz konut için gerekli olan Gayrimenkul Sertifikası adedine ulaştığınızda, proje sonunda konutun tapusunu alma hakkınızdır. Hedeflediğiniz daire için gereken sertifika adedine ulaştığınızda bu hakkı kullanmak için başvurabilirsiniz.
Her daire için aynı sayıda mı sertifika gerekir? Şerefiye farkı ne anlama geliyor?
Her daireye ilişkin sertifika sayısı farklıdır. Dairenin katı, cephesi, manzarası gibi özellikleri nedeniyle oluşan değer farkına şerefiye farkı denir. Bu fark, o daire için gereken sertifika adetlerinin belirlenmesi sırasında dikkate alınır.
Almak istediğim ev için gereken Gayrimenkul Sertifika sayısını nereden öğrenebilirim?
Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan izahname seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.
İstediğim daire için gereken sertifika sayısı proje süresince değişir mi?
Her daire için gereken sertifika adedi halka arz başında belirlenir ve proje sonuna kadar değişmez. Böylece hedefinizi en başından net olarak belirleyebilirsiniz.
Evimi proje bitmeden seçebilir ve rezerve edebilir miyim?
Gerekli sertifika sayısına ulaştığınızda, asli edim talep süresi içinde başvuru yaparak istediğiniz daireyi tercih etme hakkına sahip olur ve ön sözleşme yapabilirsiniz.
Bir daireyi birden fazla kişi ortaklaşa alabilir miyiz?
Evet. Paylı mülkiyet modeli sayesinde birden fazla kişi tek bir konuta ortak olabilir. Tapu, herkesin adına hissesi oranında çıkarılır.
Sertifikam eksikse, kredi veya finansman kullanabilir miyim?
Dairenin belirli bir değerine karşılık gelen sertifikayı biriktirdiğinizde, kalan kısmı için tamamlayıcı finansman ya da kredi modelleri üzerine çalışmalar devam etmektedir.
Ev sahibi olduğumda tapu işlemleri nasıl olacak?
Asli Edim hakkınızı kullanıp gerekli şartları yerine getirdiğinizde, proje tamamlanır tamamlanmaz konutun kat mülkiyeti tapusu adınıza tescil edilir ve size teslim edilir.
Ev almak istemiyorsam yatırımımı nasıl nakde çevirebilirim?
Gayrimenkul Sertifikalarınızı nakde çevirmenin iki yolu bulunmaktadır:
1-Sertifikalarınızı Borsa İstanbul'da dilediğiniz zaman anlık piyasa fiyatından satabilirsiniz.
2-Proje sonunu bekleyip "Tali Edim" hakkınızı kullanarak nakit ödeme alabilirsiniz.