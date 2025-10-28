Yeni Şafak
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 ZAM TAHMİNLERİ: Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

11:3928/10/2025, Salı
Yıl sonuna yaklaşılırken, memur ve emeklilerin 2026 maaş zam oranları gündemin ana konusu oldu. Zamlı maaşların belli olmasına yaklaşık iki ay kala, gözler 3 Kasım’da açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi.

2026 yılı maaş zamları için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarıyla birlikte ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Ekim ayı enflasyon rakamları bu hesaplamalarda belirleyici olacak.

GÖZLER 3 KASIM’A ÇEVRİLDİ

Ay başında TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7.5 oldu. Memur ve memur emeklisinin kesinleşen zammı da %13,64 oldu. Ekim ayı enflasyon verisi ise 3 Kasım’da açıklanacak. 

ENFLASYONDA BEKLENTİ NE?

Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun %2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun %1,55, aralık ayında ise %1,14 olması beklenmekte. 

Ankette yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,77 olarak revize edildi. Bir önceki Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon öngörüsü %29,86 seviyesindeydi.

OVP’DE BEKLENTİ %28.5

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon öngörüsü %28.5 olarak belirlenirken, Merkez Bankası tahminine göre ise yıl sonu enflasyon aralığı %25 ile %29 seviyelerinde öngörülmüştü. 

