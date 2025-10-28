EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 ZAM TAHMİNLERİ: Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

GÖZLER 3 KASIM’A ÇEVRİLDİ

Ay başında TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7.5 oldu. Memur ve memur emeklisinin kesinleşen zammı da %13,64 oldu. Ekim ayı enflasyon verisi ise 3 Kasım’da açıklanacak.