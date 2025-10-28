EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 ZAM TAHMİNLERİ: Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Yıl sonuna yaklaşılırken, memur ve emeklilerin 2026 maaş zam oranları gündemin ana konusu oldu. Zamlı maaşların belli olmasına yaklaşık iki ay kala, gözler 3 Kasım’da açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi.
2026 yılı maaş zamları için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarıyla birlikte ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Ekim ayı enflasyon rakamları bu hesaplamalarda belirleyici olacak.
GÖZLER 3 KASIM’A ÇEVRİLDİ
Ay başında TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7.5 oldu. Memur ve memur emeklisinin kesinleşen zammı da %13,64 oldu. Ekim ayı enflasyon verisi ise 3 Kasım’da açıklanacak.
ENFLASYONDA BEKLENTİ NE?
Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun %2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun %1,55, aralık ayında ise %1,14 olması beklenmekte.
Ankette yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,77 olarak revize edildi. Bir önceki Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon öngörüsü %29,86 seviyesindeydi.
OVP’DE BEKLENTİ %28.5
Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon öngörüsü %28.5 olarak belirlenirken, Merkez Bankası tahminine göre ise yıl sonu enflasyon aralığı %25 ile %29 seviyelerinde öngörülmüştü.