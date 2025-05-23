En İyi Not Alma Uygulamaları: Notion, Evernote, Google Keep ve Daha Fazlası

1. Notion

Tam anlamıyla bir üretkenlik canavarı olan Notion, sadece not almakla kalmayıp aynı zamanda yapılacaklar listesi, veri tabanı, takvim ve proje yönetimi gibi çok çeşitli işlevlere de sahip. Sürükle-bırak özelliği sayesinde kişiselleştirilebilir arayüz sunar. Hem bireysel kullanıcılar hem de ekipler için oldukça kullanışlıdır. Notion, 2025’te de üretkenlik denince akla ilk gelen uygulamalardan biri olmayı sürdürüyor.



