En İyi Not Alma Uygulamaları: Notion, Evernote, Google Keep ve Daha Fazlası

2025 yılı itibarıyla dijital not tutma alışkanlığı her zamankinden daha yaygın ve gerekli hale geldi. Hangi uygulamanın size en uygun olduğuna karar verirken kullanım amacınızı, cihaz uyumluluğunu ve ekstra özellikleri göz önünde bulundurmanız önem taşıyor. Notion gibi kapsamlı araçlardan Google Keep gibi hızlı çözümlere kadar herkesin ihtiyacına hitap eden bir uygulama mevcut.