Memur, SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip edilen kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve enflasyon toplamı da belli olacak. Kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Peki enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?
2026 memur ve emekli zammı için gözler kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her zaman olduğu gibi kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını aralık ayının ilk haftasında açıklayacak. Peki enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
KASIM AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLACAK, BEKLENTİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi. Ekim enflasyon rakamları açıklandı. Ekim aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.