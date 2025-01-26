Sadece gün kazandırmıyor, emeklilik yaşınızı da geri çekmiş oluyor. Madende çalışan bir vatandaşımızı düşünelim. Bir yılda 360 gün çalışıyor. Artı bunun üzerine de 90 gün yıpranma payı alıyor, yani 360 gün çalışsa da SGK bunu 450 gün olarak kabul ediyor. Siz 500 gün çalıştınız diyelim, 900 günü de buradan aldığınız için 5900'e tamamlamış oluyorsunuz. 53 yaşında emekli olacak bir çalışan 3 yıl öne çekerek 50 yaşında emekli olabilir.