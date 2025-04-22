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Ev hanımlarına evlilik hakkı geliyor: Düğmeye basıldı çocuklu anneler erken emekli olacak! Sigorta primlerinin 3'te biri devlet tarafından karşılacak

Ev hanımlarına evlilik hakkı geliyor: Düğmeye basıldı çocuklu anneler erken emekli olacak! Sigorta primlerinin 3'te biri devlet tarafından karşılacak

11:4122/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Ev kadınlarına emeklilik ne zaman?</p>
Ev kadınlarına emeklilik ne zaman?

Aile yılı kapsamında hazırlanan projeye göre ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de ev hanımlarına yönelik yeni bir emeklilik düzenlemesi hayata geçiriliyor. Bu düzenleme, Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında geliştirilmiş olup, ev hanımlarına sosyal güvence ve emeklilik imkânı sunmayı hedefliyor.​ Ev hanımların aylık sigorta primlerinin 3'te biri devlet tarafından karşılacak

 Aile Yılı kapsamında hazırlanan bir projeyle ev kadınlarına emeklilik hakkı getirilmesi planlanıyor. Başvuruda bulunan ev kadınları her ay sigorta primini yatırarak emekli olabilecek. NTV'nin haberine göre, projede yıpranma payı benzeri bir destek olacak. Primlerin 3'te birinin devlet tarafından karşılanacağı belirtilirken 15 yıllık ödemede devlet desteği 500 bin lirayı bulacak. Peki ev hanımlarına emeklilik nasıl olacak, şartlar neler, kimler yararlanacak?

Ev hanımlarına emeklilik şartlar neler, kimler yararlanacak?

Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek. Projede en kritik ayrıntı ise devlet desteği. Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.

Ev hanımlarına emeklilik nasıl olacak, ne kadar prim ödenecek, Bağ Kur’lu mu sayılacak? 

Başvuruda bulunan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt olacak. Söz konusu sigorta, Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek. Ödemeler internet üzerinden yapılacak.

Projede yıpranma payı benzeri bir destek olacak. Bu konuda çocuk sayısına göre de esneklik gösterecek. Çocuklu anneler, erken emeklilikte avantajlı olacak.

Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada ev hanımlarına prim desteği ile emeklilik yasası hazırlıkları hakkında bilgi vermişti.

"Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık." diyen Işıkhan, şu ifadeleri kullanmıştı: İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim."

#Ev kadınlarına emeklilik
#Ev hanımları emeklilik
#Erken emeklilik
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