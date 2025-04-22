Ev hanımlarına emeklilik şartlar neler, kimler yararlanacak?

Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek. Projede en kritik ayrıntı ise devlet desteği. Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.