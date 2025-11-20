Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleceğimiz açısından alarm zilleri hem de yüksek sesle çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz. Evlenecek gençlerimize yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Doğum yardımlarımıza da aynı şekilde ivme kazandırdık.” ifadesini kullandı. Peki evlilik kredisi ne kadar? Faizsiz evlilik kredi tutarı ne kadar oldu? Doğum yardımı çocuk başına ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu' programında konuştu. "TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlat sahibi babalarımıza eşlerine daha fazla yardımcı olmaları, destek olmaları, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum. Geleceğimiz açısından alarm zilleri hem de yüksek sesle çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz." dedi. Evlenecek gençlerimize yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Doğum yardımlarımıza da aynı şekilde ivme kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarının 250 bin liraya çıkartılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamasında, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Faizsiz evlilik kredisi alma şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek, Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak), Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak, Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak, (01.10.2025 ve sonrası başvurularda uygulanacaktır.) Çiftlerin son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak, Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak, Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek, Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak, Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

