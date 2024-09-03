Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak anlaşma sağladığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, İstanbul'a geldi. Günlerdir Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen kimdir sorusu çokça merak ediliyor. 100 milyon Euro'luk güncel piyasa değeriyle dünyadaki en pahalı 4. golcü konumunda olan Osimhen'in hayatı filmleri aratmayacak cinsten. Osimhen, geçimini sağlamak ve aile bütçesine destek olmak için erken yaşlarda su satıcılığı yaptı, çöpten ayakkabı aradı. İşte Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in başarı yolculuğuna uzanan film gibi hayatının adım adım ayrıntıları...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamında önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattı.
OSİMHEN İSTANBUL'DA
Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile kiralık olarak anlaşma sağladı ve 25 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
Osimhen, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile birlikte İtalya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
Nijeryalı futbolcuyu havalimanında binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nijeryalı futbolcu, atmosferin harika olduğunu belirterek, "Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım.
Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım" dedi
Napoli'den eski takım arkadaşı Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılması üzerine ise 25 yaşındaki futbolcu, "Müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu.
Kendisi ile gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.Burada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Victor Osimhen onların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.
Osimhen daha sonra kendisi bekleyen araçla alandan ayrıldı.
Victor Osimhen Kimdir?
SSC Napoli takımında Forvet mevkinde forma giyen Victor Osimhen, 29 Aralık 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 78 kilo olan Victor Osimhen, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Victor Osimhen, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Victor Osimhen, bu sezon 4 asist ve 26 gol katkısı ile oynamaktadır.
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Victor Osimhen; erken yaşta annesini kaybeden, yoksulluğun getirdiği zorluklarla boğuşan, futbol oynamak için ayakkabısı dahi bulunmayan, çocukluğunu yaşayamadan ailesinin geçimine katkı verebilmek için çıplak ayakla su satan, geçmişinde acı dolu anılar yer alan ancak yılmadan, usanmadan, azimle mücadele ederek kurtuluşa futbolla erişen bir savaşçı...
Napoli'nin 33 yıllık şampiyonluk hasretine son vermesindeki en büyük aktörlerden olan, 2023 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçilen, aynı zamanda 2023 Ballon d'Or töreninde sekizinci sırada yer alarak ödül tarihinde ilk 10'a giren ilk Nijeryalı oyuncu olma unvanına sahip olan Victor Osimhen'in çocukluğu dram filmlerini aratmayacak cinsten.
ERKEN YAŞTAN HAYATIN YÜKÜNÜ OMUZLADI
Dünyanın en değerli golcülerinde biri olarak Avrupa futbolunda fırtınalara estiren Nijeryalı golcünün yaşamı büyük zorluklarla geçti.
1998'de Nijerya'nın Lagos şehrinde, altı kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Osimhen, küçük yaşta annesini kaybetti.
Çok fakir bir ailede gözlerini dünyaya açan Victor Osimhen, erken yaşta hayatın yükünü omuzlarında hissetti.
Lagos Eyaleti'nin Oregun/Ojota bölgesindeki Olusosun bölgesinde derme çatma evlerden birinde çocukluğunu geçiren Osimhen, geçimini sağlamak ve aile bütçesine destek olmak için su satıcılığı yaptı.
Çıplak ayakla arabaların peşinden koşarak su satmaya çalışan küçük Osimhen, bir yandan da hayallerini süsleyen ve ailesini yoksulluk belasından kurtarmanın çözümü olarak gördüğü futbola gönül veriyordu.
ÇÖPLÜKTEN AYAKKABI ARADI
Arta kalan zamanlarında her küçük çocuk gibi futbol oynayan Osimhen, ayakkabı aramak için ise binlerce ton çöpün toplandığı, insanların kullanmak ya da satabilmek için bir şeyler aradığı Olusosun depolama alanına gidiyordu.
Bir röportajında çöp depolama alanına ayakkabı aramak için gittiğini söyleyen Nijeryalı yıldız, "Olusosun, bir çöp sahasına yakın küçük bir yerdir. Çoğu zaman insanlar çöp sahasına para karşılığında değerli eşyalar alıp yeniden satmak için giderler. Ben oraya futbol oynamak için kullanabileceğim eski botlar aramak için giderdim... Bu şekilde büyüdüm." sözleriyle yaşadığı zorlukları anlatıyor.
BİNLERCE ÇOCUK ARASINDAN SEÇİLDİ
Her şeye rağmen kurtuluş olarak gördüğü futbol aşkından geri kalmayan, idolü olarak gördüğü Didier Drogba gibi olmak isteyen, yardımsever futbolcu Sadio Mane'den ilham alan Osimhen, Ultimate Strikers Academy'ye katıldı ve burada ülkenin o zamanki U-17 antrenörü Emmanuel Amuneke ve gözlemcilerin dikkatini çekti.
U-17 yetkililerinin oyuncuları incelediği Abuja'daki FIFA Goal Project sahasına vardığında Osimhen, seçmelere katılan oyuncuların çokluğunu, "İki milyon oyuncu gibiydi!" sözleriyle aktarıyor.
Kendisine verilen kısa süreli şansı çok iyi değerlendiren Victor Osimhen, U17 Dünya Kupası'nda 10 golle krallığa ulaşarak altın ayakkabı ve gümüş top ödüllerinin sahibi oldu ve masalsı yolculuğu başladı.
20 YAŞINDA AVRUPA MACERASI BAŞLADI
2015 yılında CAF tarafından "Yılın Genç Oyuncusu" seçilen Osimhen, 2017 senesinde Bundesliga ekibi Wolfsburg'un yolunu tutarken Almanya'da işler istediği gibi gitmedi.
1 yıl sonra Belçika ekibi Charleroi'ya kiralanan Victor Osimhen, 36 maçta 20 gol atıp 4 asist yaparak kendini gösterdi. Charleroi, 2019 yılında 3.5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Osimhen'i, 1 ay sonra 22.4 milyon Euro'ya Fransız ekibi Lille'e gönderdi.
Fransa'da attığı goller ve oyunuyla en iyi Afrikalı oyuncuya verilen 2020 Prix Marc-Vivien Foé ödülünü kazanan Osimhen, Lille'de sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü.
NAPOLi'DE DÜNYA YILDIZI OLDU
Fransa'daki 1 sezonluk Lille deneyiminde, ortaya koyduğu performansla Avrupa pazarında adından söz ettiren Victor Osimhen, Eylül 2020'de tarihine geçeceği Napoli'ye 77.50 milyon Euro karşılığında transfer oldu.
İtalya'daki ilk sezonunda omuz sakatlığı, cezalar ve koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm müsabakalarda 10 gol atabildi.
SERIE A'DA EN GOLCÜ AFRİKALI OLDU
Samuel Eto'o'nun rekorunu kırarak bir İtalya şampiyonası sezonunda en çok gol atan Afrikalı oyuncu unvanını eline geçiren 1.87'lik dev golcü, toplamda 76 gole ulaştı ve 46 gollü George Weah'i geride bırakarak Serie A'da en çok gol atan Afrikalı oldu.
Victor Osimhen, 2023 CAF Ödüllerinde "Yılın Afrikalı Futbolcusu" seçildi ve 1999'da Nwankwo Kanu'dan bu yana bu onura layık görülen ilk Nijeryalı oldu.
NAPOLI'DE KRİZE DÖNÜŞTÜ
Yaz transferi dönemi boyunca Paris Saint-Germain'le görüşmeler yapan ve Fransız ekibine gitmek isten Victor Osimhen, kulüplerin anlaşamaması üzerine PSG hayalini gerçekleştiremedi.
Kulüplerin anlaşmasına rağmen Chelsea'nin teklifini geri çeviren, yıllık 40 milyon Euro kazanacağı Al-Ahli'ye 80 milyon Euro'ya ek olarak 5 milyon Euro daha talep edilmesi nedeniyle gidemeyen Oshimen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve Sportif Direktör Giovanni Manna ile yaşadığı gergin konuşma sonrası kadro dışı kaldı.
Yaşanan olayların ardından Victor Osimhen, Antonio Conte'nin takımında kadro dışı kaldı ve 9 numaralı forması yeni transfer Lukaku'ya verildi.
Kulüp kariyerinde çıktığı 223 maçta 114 gol atan ve Nijerya Milli Takımı'nda ise 35 golü bulunan Victor Osimhen, 100 milyon Euro'luk güncel piyasa değeriyle dünyadaki en pahalı 4. golcü konumunda.