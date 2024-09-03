ÇÖPLÜKTEN AYAKKABI ARADI





Arta kalan zamanlarında her küçük çocuk gibi futbol oynayan Osimhen, ayakkabı aramak için ise binlerce ton çöpün toplandığı, insanların kullanmak ya da satabilmek için bir şeyler aradığı Olusosun depolama alanına gidiyordu.

Bir röportajında çöp depolama alanına ayakkabı aramak için gittiğini söyleyen Nijeryalı yıldız, "Olusosun, bir çöp sahasına yakın küçük bir yerdir. Çoğu zaman insanlar çöp sahasına para karşılığında değerli eşyalar alıp yeniden satmak için giderler. Ben oraya futbol oynamak için kullanabileceğim eski botlar aramak için giderdim... Bu şekilde büyüdüm." sözleriyle yaşadığı zorlukları anlatıyor.



