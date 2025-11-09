Altın yorumları: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son düşüşlerin geçici bir dinlenme süreci olduğunu belirterek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş’e göre, Kasım ayı altın almak için fırsat ayı olurken, Ocak 2026 itibarıyla yeni bir yükseliş trendi başlayacak.

Uzman isim, son günlerde gram altın ve ons altın fiyatlarında yaşanan dallanmalara dikkat çekerek şunları söyledi: “Altın tarafında bir dinlenme süreci var. Gram altın ve ons altın şu anda 3.980 – 4.000 dolar aralığında seyrediyor. Merkez Bankası alımlarını durdurduğu için gram altında düşüş yaşanıyor. Yatırımcılar ‘Ons altın yükseliyor ama gram altın neden düşüyor?’ diye soruyor. İşte bu fark, Merkez Bankası etkisinden kaynaklanıyor.”