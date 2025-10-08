Yeni Şafak
Gram gümüş fiyatları yükseliyor! 8 Ekim 2025 gümüş fiyatları ne kadar oldu?

12:108/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Piyasalar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri takip ederken gümüş fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Gümüş son yılların en yüksek seviyesi yakınlarında kalmayı sürdürüyor. Gram gümüş fiyatları da artış gösterdi. Peki, bugün gümüş ne kafar oldu? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba günü güncel gümüş fiyatları ve gümüşün gidişatına dair beklentiler...

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİYOR


Gümüş fiyatı (XAG/USD), önceki günkü mütevazı geri çekilmenin ardından yeniden yukarı yönlü bir ivme kazanarak çarşamba günü Asya seansında 48,30$ bölgesine tırmandı. 

Son iki hafta içinde, yükselen bir kanal boyunca gözlemlenen yukarı yönlü hareket, iyi bir şekilde yerleşmiş bir yükseliş trendine işaret ediyor ve olumlu görünümü doğruluyor. Ancak, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesinin üzerinde kalıyor, bu da hala aşırı alım koşullarına işaret ediyor ve XAG/USD alıcıları için dikkatli olunmasını gerektiriyor. Bu nedenle, daha fazla değer kazanma hareketi için pozisyon almadan önce kısa vadeli bir konsolidasyon veya mütevazı bir geri çekilme beklemek ihtiyatlı olacaktır.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?


Gram Gümüş

Son (11:52)

65,41

%1,93 (1,24)

Alış / Satış

65,35 / 65,41

Günlük Aralık

64,05 - 65,65

52 Haftalık Aralık

32,45 - 65,65

