Son iki hafta içinde, yükselen bir kanal boyunca gözlemlenen yukarı yönlü hareket, iyi bir şekilde yerleşmiş bir yükseliş trendine işaret ediyor ve olumlu görünümü doğruluyor. Ancak, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesinin üzerinde kalıyor, bu da hala aşırı alım koşullarına işaret ediyor ve XAG/USD alıcıları için dikkatli olunmasını gerektiriyor. Bu nedenle, daha fazla değer kazanma hareketi için pozisyon almadan önce kısa vadeli bir konsolidasyon veya mütevazı bir geri çekilme beklemek ihtiyatlı olacaktır.