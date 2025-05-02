Türkiye bir süredir yağışların etkisi altında. Yağmura yer yer fırtına da eşlik ediyor. Yurt genelinde bir süredir serin hava etkisini gösteriyor. Ayrıca bazı illerde de sağanak ve fırtına etkisini gösteriyor. Bununla birlikte Meteoroloji'den yurdun büyük kısmında beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 28 il için 'sarı' kodlu uyarı geldi. Peki, Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı. İşte MGM 2-8 Mayıs 2025 güncel hava durumu tahmini.

1 /12 Mayıs ayı yaklaşırken havaların ne zaman ısınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji'den vatandaşın merakını giderecek haber geldi. Yazı dört gözle bekleyen vatandaşlar şimdi "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusuna cevap aramaya başlarken Meteoroloji beklenen raporunu yayımladı.

2 /12 HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Hava sıcaklıkların ne zaman artacağı Mayıs ayının da gelmesiyle merak ediliyor. Bir süredir yurt genelin hava sıcaklıkları serin ve yağışlı devam ediyor. Bununla beraber bazı illerde de fırtına etkisini gösteriyor. Serin havalarla beraber sıcaklıkların artacağı tarih de araştırılıyor.

3 /12 Nisan ayında da ilkbahar havasını yaşayamayan birçok vatandaş "Havalar ne zaman ısınacak?" , "Yaz ne zaman gelecek?" gibi sorulara cevap aramaya başladı. Vatandaşların merakını giderecek haber, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) geldi. Kurum tarafından yayımlanan orta ve uzun vadeli hava durumu raporuna göre Türkiye kısa süre sonra sıcak havalara kavuşuyor.

4 /12 Mayısın ilk 3 günü yurdun büyük bölümünde yine yağış görülecek. Ancak cumartesi gününden başlayarak yağış yoğunluğu doğu bölgelere doğru kayıp, yerel yağmur geçişleri dışında 7 Mayıs Çarşamba günü yurdu tamamen terk edecek. Arap Yarımadası üzerinden gelen rüzgarlarla da yurt genelinde hava sıcaklığı 5 ila 10 derece arasında artış gösterecek.

5 /12 MGM tarafından yayınlanan orta ve uzun vadeli hava durumu raporuna göre önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor.

6 /12 METEOROLOJİ'DEN 28 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük kısmında beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 28 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.

7 /12 FIRTINA SÜRÜYOR Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında alarm durumu sürüyor. Bu bölgelerde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.

8 /12 İSTANBUL'DA RÜZGAR NE ZAMAN BİTECEK? İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada pazartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın salı günü gece saatlerine kadar etkili olacağı ifade edildi.

9 /12 İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara’da rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025 (Salı) günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

10 /12 Meteoroloji Haftalık Hava Tahmini (2 - 8 Mayıs 2025) Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı bölgelerde hafta başına kadar yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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