Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi kapsamında, öğretmenlerin yaz dönemi mesleki gelişim seminerleri başladı. Okulların kapanmasının ardından haziran ayında başlayan seminer süreciyle ilgili en çok merak edilen konuların başında, mesleki çalışma programının ne zaman biteceği yer alıyor.
Yaz tatili öncesi hazırlık yapan binlerce öğretmenin gündeminde, Haziran ayı mesleki çalışma seminerlerinin bitiş tarihi yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona ererken, öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlediği takvimi yakından takip ediyor. MEB, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla yaz dönemi mesleki çalışma programı başlattı. Bu seminerler, öğretmenlerin alan bilgilerini güncellemeleri, yeni eğitim yaklaşımlarına uyum sağlamaları ve geride kalan dönemi değerlendirmeleri açısından büyük önem taşıyor.
HAZİRAN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE
Bu yılki mesleki seminerler, MEB’in aldığı karar doğrultusunda okul ortamında yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Öğretmenler, ister görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri başka bir ilde bu seminerlere katılabiliyor. Bu uygulama sayesinde yaz dönemi planlamalarını yapmak isteyen öğretmenlere esneklik sağlanmış durumda.
SEMİNERLER NE ZAMAN SONA ERECEK?
2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, öğretmenler için mesleki çalışma süreci 20 Haziran 2025 tarihinde başladı. MEB tarafından belirlenen takvime göre, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında 5 günlük seminer programı uygulanıyor. Bu sürede öğretmenler, alan bilgilerini güncelleme, yıl içinde karşılaşılan sorunları analiz etme ve yeni eğitim yaklaşımlarına uyum sağlama fırsatı bulacaklar.
30 HAZİRAN’DA ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Seminer sürecini tamamlayan öğretmenler, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla idari izinli sayılacak. Bu tarihten sonra öğretmenler, yaz tatiline resmi olarak başlayabilecek.