Yaz tatili öncesi hazırlık yapan binlerce öğretmenin gündeminde, Haziran ayı mesleki çalışma seminerlerinin bitiş tarihi yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona ererken, öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlediği takvimi yakından takip ediyor. MEB, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla yaz dönemi mesleki çalışma programı başlattı. Bu seminerler, öğretmenlerin alan bilgilerini güncellemeleri, yeni eğitim yaklaşımlarına uyum sağlamaları ve geride kalan dönemi değerlendirmeleri açısından büyük önem taşıyor.



