Aile yılı kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. Peki 1 Ocak’tan sonra doğan ikinci çocuk için ne kadar para verilecek? Doğum parası ne zamana kadar verilecek?
Evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilecek. Peki 1 Ocak’tan sonra doğan ikinci çocuk için ne kadar doğum parası verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan etmesiyle, 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.
Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan bir annenin hesabına aylık ne kadar yatırılacak?
Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.
İki çocuğu olanın 1 Ocak 2025'ten sonra üçüncü çocuğu olursa doğum yardımı ne kadar alır?
1 Ocak 2025'ten önce iki çocuk sahibi olan, üçüncü çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren annenin hesabına ne kadar ödeme yapılacak? Uygulama sadece 1 Ocak 2025'ten itibaren doğacak çocukları kapsadığı için annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak.
Doğum parası çocuk yardımı ne zamana kadar verilecek?
Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.
Doğum yardımı başvuru şartları nedir?
Doğum yardımı başvuruları için, ailelere herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek.