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İŞKUR Gençlik program numarası nedir?

İŞKUR Gençlik program numarası nedir?

11:4111/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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İŞKUR gençlik programı numarası nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı’na başvururken program numarası, başvuru başlangıç ve bitiş tarihi, başvuru yapılacak il ve ilçe, başvuru yapılacak üniversite ve program türü bilgilerini doldurmak durumunda. Peki İŞKUR Gençlik Programı program numarası nedir, nereden alınır?

Türkiye’de genç istihdamını artırmak ve öğrencilere iş deneyimi kazandırmak amacıyla yeni bir program başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon üniversiteli gencin İŞKUR Gençlik Programı kapsamında iş imkanına kavuşacağını duyurmuştu. Peki, İŞKUR program numarası ve gençlik program numarası nedir, önemi nedir? İşte, o detaylar.

İŞKUR Gençlik Programı numarası nedir?

Başvuru esnasında istenen, İŞKUR Gençlik numarası, müracaatta bulunulacak pozisyonu tanımlamaktadır. Her kontenjanın yanında bir adet program numarası bulunmaktadır.

Ancak başvuru esnasında bu program numarasına doğrudan ihtiyaç bulunmamakta, iş arama işlemi yapılırken il ve üniversite seçilmesi yeterli olmaktadır.

Kontenjanların sisteme tanımlanması halinde tüm açık iş pozisyonlar, il ve üniversite seçimi ile öğrencilerin karşısına çıkacaktır.

İŞKUR Gençlik Programı Başvurusu için TIKLAYIN

İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular nasıl yapılacak?

Programa başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu ve İŞKUR mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı başvurularının bugün başlayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular bugün başlıyor.

Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin başvurularını bekliyoruz.

http://genclik.iskur.gov.tr

Sevgili gençler, bu fırsatı kaçırmayın"

İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir?

Program kapsamında üniversite öğrencileri belirli şartları karşılamaları halinde başvurabilecek.

Haftada en fazla 3 gün çalışabilecekler.

Hane geliri, asgari ücretin 3 katının altında olan öğrenciler başvurabilecek.

Bu şartları taşıyan öğrenciler, hem devlet güvencesinde çalışma fırsatı yakalayacak hem de mesleklerinde deneyim kazanacak.

Ayda 14 gün çalışana 15 bin TL ödeme

Günlük ödeme tutarı: 1bin 83 TL

Ayda 5 gün çalışan öğrenci: 5 bin 415 TL

Ayda 14 gün çalışan öğrenci: 15 bin 162 TL

Öğrencilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede çalışma sürecinde herhangi bir ek maliyetle karşılaşmadan gelir elde edecekler.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,


e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak).

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