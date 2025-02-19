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Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı

Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı

17:0719/02/2025, Çarşamba
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<p>Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları</p>
Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları

Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı. Karabük Üniversitesi, İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen programla, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı ve iş hayatına daha donanımlı adım atmalarını amaçlıyor. İşte Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi.

Karabük Üniversitesi, öğrencilere iş hayatına erken adım atma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura çekilişi gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda yapılan çekiliş, büyük bir heyecana sahne olurken, bin 301 kişilik kontenjan tamamlandı. İşte Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi:

Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi için TIKLAYIN

#Karabük Üniversitesi
#İŞKUR Gençlik Programı
#İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları

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