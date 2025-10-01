İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurma imkânı sağlamak için hibe desteği sunuyor. İŞKUR hibe desteği başvuruları 26 Eylül’de başladı 24 Ekim 2025 saat 23:59’da sona erecek. Başvurular e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, İŞKUR hibe desteği miktarı ne kadar, kimler başvurabilir ve başvuru koşulları neler? İşte detaylar!
İŞKUR, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara kendi iş fikirlerini hayata geçirme şansı tanıyor. Hibe desteği için başvuru süreci 26 Eylül’de başladı ve 24 Ekim saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, İŞKUR’un sunduğu hibe desteği tutarı ne kadar, başvuru koşulları neler ve bu destekten kimler yararlanabilecek?
İŞKUR ENGELLİ/ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ SON BAŞVURU TARİHİ
İş gücü kaybı yüzde 40 olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş kişiler ile bazı suçları işlememiş eski hükümlü niteliğindekiler hibe desteğinden yararlanıyor. Hibe desteği başvuruları 26 Eylül'de başladı, 24 Ekim günü saat 23:59'da son bulacak. Başvurular e-devlet ekranından alınıyor.
İŞKUR ENGELLİ/ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ NE KADAR?
Engelli giriişimci adayına; kuruluş işlemleri için en fazla 30 bin TL, işletme giderleri için en fazla 115 bin TL ödenirken, hayvancılık ve tarımla alakalı olarak en fazla 60 bin TL hibe söz konusu oluyor. Tarım ve hayvacılık kuruluş desteği 350 bin TL, diğer sektörlerde en fazla 435 bin TL oluyor.
İŞKUR HİBE DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI
a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
b) Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırkından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Ayrıca proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
i) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
j) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır).
İŞKUR ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ NE KADAR?
Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde vergiler dâhil en fazla 350.000TL, diğer sektörlerde ise 435 bin TL ödeniyor.
İŞKUR ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU ŞARTLARI
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla;
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olup ilgili mevzuat kapsamında eski hükümlü kabul edilen kişiler, bazı usul ve esaslar çerçevesinde hazırlayacakları projeleriyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine “Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği” kapsamında başvuruda bulunabilir.