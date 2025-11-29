Yeni Şafak
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?

16:2029/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’da barajlardaki su seviyesi dikkatle izleniyor. 29 Kasım 2025 baraj doluluk oranları, İSKİ’nin yayımladığı günlük veriler aracılığıyla araştırılıyor. Su arzı ve yağış durumu açısından önemli bir gösterge olan barajlardaki son durum, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. İşte İstanbul’un güncel baraj doluluk oranları…

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi, 29 Kasım 2025 itibarıyla baraj doluluk oranlarının ne olduğunu merak ediyor. İSKİ’nin düzenli olarak paylaştığı su seviyesi raporları, kentte su yönetimi ve olası yağış etkilerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki İstanbul barajlarında son durum nasıl?

BARAJ DOLULUK ORANI 29 KASIM CUMARTESİ

29 Kasım Cumartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,52 olarak kaydedildi. Bu oran, özellikle mevsim normallerinin oldukça altında kalırken, şehrin su kaynakları açısından kritik bir duruma işaret ediyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 KASIM 2025

Ömerli Barajı: %15,81

Darlık Barajı: %27,99

Elmalı Barajı: %49,27

Terkos Barajı: %20,84

Alibey Barajı: %11,21

Büyükçekmece Barajı: %20,2

Sazlıdere Barajı: %18,34

Istrancalar Barajı: %24,38

Kazandere Barajı: %2,29

Pabuçdere Barajı: %3,13

