



2025 OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?





Toplu ulaşıma gelen %35 oranında zammın ardından okul servis ücretleri de belirlendi. Buna göre,





0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla bin 931,40 liradan 2 bin 605 liraya çıktı. Personel servis ücretleri ise bin 4 liradan bin 355 liraya çıkarıldı. Yeni ücret tarifeleri 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Yeni öğrenci servis ücretlerinin ise, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2' nci döneminden itibaren geçerli olması karara bağlandı



