İstanbul'da okul servis ücretlerine zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında ulaşımda yeni tarifler bugün belirlendi. Özellikle öğrenci velileri kararların ardından okul servis ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Yüzde 35 oranında yapılan ulaşım zammı sonrası okul servis ücretleri de güncellenmiş oldu. İşte 2025 İstanbul okul servis ücretleri ve geçerli olacağı tarih.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) geçtiğimiz hafta yapılan toplantısında yüzde 46'lık zam oranı reddedilmişti. Bugün yapılan son toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşıma yüzde 35 zam teklifi yaptı ve oy çoğunluğu ile kabul edildi. Yeni zam oranının belli olmasının ardından okul servis ücretleri de netleşmiş oldu. Binlerce öğrencinin kullandığı okul servislerine yapılan zam oranı ve resmi açıklamalar haberimizde...
2025 OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Toplu ulaşıma gelen %35 oranında zammın ardından okul servis ücretleri de belirlendi. Buna göre,
0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla bin 931,40 liradan 2 bin 605 liraya çıktı. Personel servis ücretleri ise bin 4 liradan bin 355 liraya çıkarıldı. Yeni ücret tarifeleri 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Yeni öğrenci servis ücretlerinin ise, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2' nci döneminden itibaren geçerli olması karara bağlandı
Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Ocak'taki toplantısında yüzde 46,09'luk zam oranı reddedilirken, bugün yapılan ikinci toplantıda İBB toplu ulaşıma 35 zam teklifinde bulundu. Oyçokluğuyla kabul edilen yeni tarife 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırpıcı Sosyal Tesislerinde yapılan UKOME toplantısında gündem toplu ulaşım zammıydı. Düzenlenen toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol ve Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar katıldı.
Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma yüzde 35 zam teklifinde bulundu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi. Öğrenci ve personel servis taşımacılığı yönergesinin revize edilmesi teklifi ise oybirliğiyle kabul edildi. Kabul edilen yüzde 35 oranındaki zamlı tarife 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Yüzde 35 olarak belirlenen ulaşım zammı ile okul servis ücretleri de netleşti. Yeni zamlı tarife, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2' nci döneminden itibaren geçerli olacak.