Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cevdet Akay, 3 Mart tarihinde, kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması için Meclis’e kanun teklifi sundu.

CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair hazırladığı yeni bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Akay, 08/09/1999 ile 16/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik hakkından faydalanmalarını sağlamak ve esnaf ile memurların prim ödeme gün sayısını 9000'den 7200'e düşürmek amacıyla kanun teklifi önerisi hazırladı. 1999 sonrasında işe başlayanlar arasında büyük bir prim günü farkı olduğunu vurgulayan ve bu durumun sosyal güvenlik açısından ölçülürlük ilkesiyle bağdaşmadığını ifade eden Akay ayrıca, 1 Mayıs 2008'den sonra işe başlayan memurlar ve esnaflar için prim ödeme gün sayısının 9000'e çıkarılmasının da adaletsizlik oluşturduğunu söyledi.