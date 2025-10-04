Kademeli emeklilik talepleri her geçen gün artıyor. EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişi emekli olurken, şimdi gözler 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlara çevrildi. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar, yaş ve prim şartlarını tamamlamalarına rağmen emeklilik için uzun yıllar beklemek zorunda kalıyor. Bu nedenle kamuoyunda kademeli emeklilik düzenlemesi beklentisi giderek artıyor. Meclis'e emeklilik yasası teklifi verildi. Eğer teklif yasalaşırsa, 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için yaş ve prim şartlarının kademeli olarak düşürülmesi gündeme gelecek. Böylece milyonlarca çalışan, emeklilik hakkına daha erken kavuşabilecek. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı? 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak kademeli emeklilik yaş prim yıl tablosu.
Kademeli emeklilik talepleri, EYT düzenlemesinin ardından 2025'te de yoğun şekilde gündemde kalmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişliler yaşa takılanlar için getirilen emeklilik imkanlarından faydalanırken, tekliflerin yasalaşmasıyla 1999 sonrası girişliler için yeni düzenleme beklentisi zirve yaptı; özellikle 2000-2008 arası sigortalılar kademeli geçiş modelleri talep ediyor. Hükümetten henüz resmi bir adım gelmedi, CHP gibi muhalefet partileri kanun teklifleri sunsa da torba yasada yer almadı; uzmanlar yakın zamanda çıkabileceğini öngörüyor. Peki Kademeli emeklilik çıkacak mı? 1999 sonrası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak, güncel kademeli emeklilik yaş ve prim gün tablosu nedir?
Kademeli emeklilik son durum nedir?
CHP Karabük Milletvekili kademeli emeklilik düzenlemesini Meclis'e sunmuştu. Akay, 08/09/1999 ile 16/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik hakkından faydalanmalarını sağlamak ve esnaf ile memurların prim ödeme gün sayısını 9000'den 7200'e düşürmek amacıyla kanun teklifi önerisi hazırlamıştı. Kademeli emeklilik için sosyal medyada ve çeşitli platformlarda beklentiler dile getiriliyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunu açıkladı. EMADDER, yeni emeklilik düzenlemesini bu tabloya göre düzenlenmesini talep ediyor.
Kademeli emeklilikte yaş ve prim şartı nasıl olacak?
Emeklilikte kademeli geçiş sürecine ilişkin yeni yaş ve prim şartlarıyla ilgili muhtemel düzenlemeler gündemde yer alıyor. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olması beklenen sistemde, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı ile prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre artan şekilde belirleniyor.
EMADDER'in değerlendirmelerine göre, 1999 sonrası işe giren kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği; buna karşılık prim gün şartının 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her yıl sigorta başlangıcı ötelendikçe, hem yaş hem de prim gün şartının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.
Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim
2000 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar Ne Zaman Emekli Olur? Kademeli Emeklilik
Kademeli emeklilik ve EYT detayları kapsamında, 2000 sonrası sigorta girişi olanlar 7000 prim gününü tamamlamak zorundadır. Eğer 2008 sonrası sigorta başlangıcı olanlar için bir değerlendirme yapılırsa, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için emeklilik yaşı 2036’dan itibaren kademeli olarak yükselmektedir.
2000 ve 2008 yılları arasında sigortalı olan kişiler için kademeli emeklilik uygulanmaktadır. Bu dönemde sigortalı olanlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olup, emeklilik için belirlenen yaş ve prim gün sayılarını tamamlamak zorundadır. Ancak, fiili hizmet süresi zammı, askerlik veya doğum borçlanması gibi yöntemlerle prim gün sayısını artırarak erken emeklilik mümkün olabilir.
Bu dönemde sigorta girişi olanlar için kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilmektedir. Ancak, 7000 prim gününü tamamlayanlar normal emeklilik hakkını kazanırken, 4500 prim günü bulunanlar 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayarak kısmi emeklilik hakkına sahip olabilir.
2008 Öncesi Sigortalı Olanlar Emeklilik Yaşı Kaç?
2008 öncesi sigortalı olanlar emeklilik yaşı kaç sorusu, sigorta başlangıç tarihine ve prim gün sayısına bağlı olarak değişmektedir. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için emeklilik yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiştir.
7000 prim gününü tamamlayanlar emekli olabilirken, 4500 prim günü bulunanlar 25 yıl sigortalılık süresini doldurarak kısmi emeklilik hakkına sahip olabilir.
2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadınlar: 58 yaş, Erkekler: 60 yaş
Tam emeklilik: 7000 prim günü tamamlanmalıdır.
Kısmi emeklilik: 4500 gün prim + 25 yıl sigortalılık süresi gereklidir.
EYT kapsamına girmez, mevcut emeklilik yasalarına tabidir.
2006 sigorta girişi olan kaç yaşında emekli olur?
Kadınlar: 58 yaş, Erkekler: 60 yaşında emekli olabilir.
7000 prim günü tamamlanmalıdır.
4500 gün prim ile 25 yıl sigortalılık süresi sağlanırsa kısmi emeklilik mümkündür.
2008 öncesi SGK girişi olanlar ne zaman emekli olur?
Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında olan kişiler, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olabilir.
7000 prim günü tamamlanmalıdır. 4500 prim günü ile 25 yıl sigortalılık süresi tamamlanarak kısmi emeklilik mümkündür. EYT kapsamına girmediği için yaş şartı beklenmelidir.
Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cevdet Akay, 3 Mart tarihinde, kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması için Meclis’e kanun teklifi sundu.
CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair hazırladığı yeni bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Akay, 08/09/1999 ile 16/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik hakkından faydalanmalarını sağlamak ve esnaf ile memurların prim ödeme gün sayısını 9000'den 7200'e düşürmek amacıyla kanun teklifi önerisi hazırladı. 1999 sonrasında işe başlayanlar arasında büyük bir prim günü farkı olduğunu vurgulayan ve bu durumun sosyal güvenlik açısından ölçülürlük ilkesiyle bağdaşmadığını ifade eden Akay ayrıca, 1 Mayıs 2008'den sonra işe başlayan memurlar ve esnaflar için prim ödeme gün sayısının 9000'e çıkarılmasının da adaletsizlik oluşturduğunu söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
1999 sonrası kademeli emeklilik çıkacak mı?
Öte yandan Sosyal Güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş, EYT sürecinde yaşananları hatırlatarak, benzer bir gelişmenin kademeli emeklilik için de yaşanacağını ifade etti. Kademeli emeklilik için net tarih de veren Karakaş, 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin bu konuda belirleyici olacağını belirtti. Karakaş, şu an hükümetin gündeminde yer almayan düzenlemenin, seçim dönemine girildiğinde tekrar gündeme taşınacağını iddia etti.