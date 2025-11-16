Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, 2000-2008 arası sigortalıların emeklilik planlarını yakından ilgilendiriyor. Özellikle “kademeli emeklilik çıkarsa ne zaman emekli olurum” sorusu, bu dönemde sigortalı olanların en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. 2000-2008 arası sigortalıların emeklilik tablosu, yaş şartı, prim günü ve sigorta başlangıç tarihine göre değişen kademeli geçiş kurallarıyla birlikte yeniden gündeme gelebilir. Bu nedenle, kademeli emeklilik düzenlemesi yasalaşırsa, hem mevcut emeklilik yaşı hem de tabloya göre belirlenecek yeni kademeli geçiş süreleri, milyonlarca çalışanın emeklilik hesabında belirleyici olacak. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, son gelişmeler neler? İşte 2000-2008 arası sigortalıların emeklilik tablosu.
Kademeli emeklilik meclisten geçti mi?
2023 yılında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlara Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emeklilik hakkı tanındı. Bu düzenleme sayesinde 2 milyondan fazla kişi emekli olmayı başardı ve şartları yerine getirenler artık emekliliklerini sürdürebilecek. Ancak 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar, bu ayrıcalığın kendilerine tanınmamasını haksızlık olarak değerlendiriyor ve eşitlik talep ediyor.
Bu kişiler, seslerini duyurabilmek için Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER)
ve Emeklilikte Tarihe Takılanlar adıyla bir dernek kurarak raporlar hazırlıyor ve kamuoyuna taleplerini iletiyor. Taleplerinin başında kademeli emeklilik geliyor; yani emeklilik yaşının işe başlama tarihine göre yeniden belirlenmesi ve 58-60 yaş sınırlamasının kaldırılması isteniyor.
Kademeli emeklilik şartları nelerdir?
Konu, sosyal medyada ve gündemde sıkça tartışılan bir mesele haline gelmiş durumda. Tartışmaların yoğunluğu nedeniyle çeşitli kaynaklar sürekli olarak “ne zaman çıkacak” türünden tarihleri gündeme getiriyor. En son gelişme ise CHP Karabük Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay’dan geldi. Akay, 3 Mart tarihinde Meclis’e kademeli emeklilik uygulamasını hayata geçirecek bir kanun teklifi sundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emeklilik için gerekli prim ve yıl şartları aynı şekilde devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.
Cevdet Akay’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik hakkından faydalanması amaçlanıyor.
Teklif, esnaf ve memurların prim gün sayısını da 9.000’den 7.200’e düşürmeyi içeriyor. Akay, 1999 sonrası işe başlayanlar ile önceki dönem arasında ciddi prim gün farkları bulunduğunu ve bunun sosyal güvenlik açısından eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguluyor. Ayrıca, 1 Mayıs 2008 sonrası işe başlayan memur ve esnafların prim gün sayısının 9.000 olarak belirlenmesinin adaletsizlik oluşturduğunu belirtiyor.
Kademeli emeklilik gelecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT'yi kaçıran fakat erken emekli olmak isteyen vatandaşların merak ettiği "Kademeli emeklilik gelecek mi?" sorusuna cevap verdi. Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir.
SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor." diyerek kademeli emeklilik ile ilgili bir çalışma olmadığına dikkat çekti.
Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu EMADDER talepleri
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim