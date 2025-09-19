Yeni Şafak
EMADDER nedir açılımı ne? Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu EMADDER talepleri

15:4319/09/2025, Cuma
EMADDER “Emeklilikte Adalet Derneği”nin kısaltmasıdır. Bu dernek, 08 Eylül 1999 ve sonrasında SGK’ya giriş yapan çalışanların emeklilik şartlarının düzeltilmesini amaçlıyor. EMADDER 08 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için kademeli emeklilik uygulanması talep ediliyor. İşte EMADDER kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu

EMADDER, Emeklilikte Adalet Derneği'nin kısaltması olup, EYT’den yararlanamayan çalışanların haklarını savunmak için kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Dernek, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası SGK'lı olarak işe başlayan çalışanların (kamuoyunda "2000'liler" olarak bilinen grup) emeklilik haklarının verilemesinin savunur ve bu doğrultuda faaliyet gösterir.

EMADDER nedir?

Türkiye’de faaliyet gösteren bir dernek. “Emeklilikte adalet” için çalışan; özellikle 08 Eylül 1999 sonrası SGK’ya giriş yapan çalışanların emeklilik şartlarında kademeli olarak düzeltilmesi amacıyla kurulmuş. 

Sosyal medya, TBMM ile ilişkiler, siyasi parti temsilcileri ve STK’larla temas yolları ile sesini duyuruyor. 

EMADDER Ne istiyor ve neleri talep ediyor?

EMADDER’in temel talepleri ve dile getirdiği hususlar şöyle:

Kademeli emeklilik sistemi

08 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için kademeli emeklilik uygulanması talep ediliyor. 

Adil emeklilik şartları

Yaş, prim gün sayısı gibi emeklilik şartlarında “eşitsizlikler” olduğu vurgulanıyor; bu şartların çalışanlar arasında daha adil bir düzeye getirilmesi isteniyor.

1999 sonrası çalışanların mağduriyetinin giderilmesi

1999’dan önce işe başlayanların belirli avantajları, işe giriş tarihi farkları nedeniyle emeklilikte daha avantajlı olmasına karşın, 1999 sonrası girenler bu avantajlardan yararlanamıyor. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması talep ediliyor. 

Taleplerini sadece iyileştirme değil, hukuki ve hakkaniyet çerçevesinde bir gereklilik olarak görüyorlar.

Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu EMADDER talepleri

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim


2002 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim


2003 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim


2004 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim


2006 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim


2008 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim

