EMADDER “Emeklilikte Adalet Derneği”nin kısaltmasıdır. Bu dernek, 08 Eylül 1999 ve sonrasında SGK’ya giriş yapan çalışanların emeklilik şartlarının düzeltilmesini amaçlıyor. EMADDER 08 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için kademeli emeklilik uygulanması talep ediliyor. İşte EMADDER kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu
EMADDER, Emeklilikte Adalet Derneği'nin kısaltması olup, EYT’den yararlanamayan çalışanların haklarını savunmak için kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Dernek, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası SGK'lı olarak işe başlayan çalışanların (kamuoyunda "2000'liler" olarak bilinen grup) emeklilik haklarının verilemesinin savunur ve bu doğrultuda faaliyet gösterir.
EMADDER nedir?
Türkiye’de faaliyet gösteren bir dernek. “Emeklilikte adalet” için çalışan; özellikle 08 Eylül 1999 sonrası SGK’ya giriş yapan çalışanların emeklilik şartlarında kademeli olarak düzeltilmesi amacıyla kurulmuş.
Sosyal medya, TBMM ile ilişkiler, siyasi parti temsilcileri ve STK’larla temas yolları ile sesini duyuruyor.
EMADDER Ne istiyor ve neleri talep ediyor?
EMADDER’in temel talepleri ve dile getirdiği hususlar şöyle:
Kademeli emeklilik sistemi
08 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için kademeli emeklilik uygulanması talep ediliyor.
Adil emeklilik şartları
Yaş, prim gün sayısı gibi emeklilik şartlarında “eşitsizlikler” olduğu vurgulanıyor; bu şartların çalışanlar arasında daha adil bir düzeye getirilmesi isteniyor.
1999 sonrası çalışanların mağduriyetinin giderilmesi
1999’dan önce işe başlayanların belirli avantajları, işe giriş tarihi farkları nedeniyle emeklilikte daha avantajlı olmasına karşın, 1999 sonrası girenler bu avantajlardan yararlanamıyor. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması talep ediliyor.
Taleplerini sadece iyileştirme değil, hukuki ve hakkaniyet çerçevesinde bir gereklilik olarak görüyorlar.
Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu EMADDER talepleri
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim