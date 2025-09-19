1999 sonrası çalışanların mağduriyetinin giderilmesi

1999’dan önce işe başlayanların belirli avantajları, işe giriş tarihi farkları nedeniyle emeklilikte daha avantajlı olmasına karşın, 1999 sonrası girenler bu avantajlardan yararlanamıyor. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması talep ediliyor.

Taleplerini sadece iyileştirme değil, hukuki ve hakkaniyet çerçevesinde bir gereklilik olarak görüyorlar.