Kamu işçi zammı, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan milyonlarca işçinin merakla beklediği bir gelişmedir. Bu zam, her yıl toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmekte olup, kamu işçilerinin maaşlarına yapılacak artışları ifade eder. Temel olarak, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak, devlete ait farklı sektörlerde (belediyeler, bakanlıklara bağlı kurumlar, KİT'ler vb.) çalışan tüm daimi ve geçici işçiler kamu işçisi toplu sözleşme zammın kapsamındadır. Kamu işçisi toplu sözleşme zammında ikinci teklif bekleniyor. Peki karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikası işçi zammı ne kadar olacak? İşte kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum…
2025 yılı kamu işçisi toplu sözleşme zammı görüşmeleri devam etmekte. Hükümet ilk teklifte ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 teklif yapılmıştı. İşçi sendikaları bu zam teklifini kabul etmemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci bir teklif yapılacağını daha önce duyurmuştu. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikası işçi zammı ne kadar olacak? İşte kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum.
Türkiye genelindeki hastane, bakanlık, üretim santralleri, demiryolları, karayolları ve diğer kamu kurumlarında görev yapan binlerce kamu işçisi, önümüzdeki dönemde maaşlarına yapılacak zam tekliflerine kilitlenmiş durumda. Toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde yürütülen görüşmeler, kamu emekçilerinin yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum.
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDA BELLİ OLDU MU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci bir teklif yapılacağını daha önce duyurmuştu.
Bakan Işıkhan yeni açıklamasında ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Işıkhan, bu hafta ikinci teklifi vereceklerini duyurdu.
Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikası işçi zammı ne kadar olacak?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ilk teklifin ardından yaptığı değerlendirmede taban ücretin gündeme gelmediğini vurgularken kendileri için en önemli hususun taban ücret olduğunu ifade etmişti. Çukutli açıklamasında” Biz orada bin 800 lira bir taban ücret istemiştik. Ancak onun ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan is eyaptığı açıklamada “ cumartesi günü konfederasyonun başkanlar kurulunu toplayacaklarını, orada kamu çerçeve protokolünü ayrıntılı bir şekilde tartışacaklarını belirterek, "Pazartesinden hafta sonuna kadar, kamu çerçeve protokolünün muhatabı sendikalarımız, 81 ilde işyeri ziyaretleri ve ortak toplantılar yapacak. Taleplerimizi içeren yazılarımızı, Cumhur İttifakı'nın o ildeki il başkanlıklarına gidip sunacaklar. Bu tamamlandıktan sonra da bir değerlendirme yapacağız. İkinci aşamayı da o değerlendirmeden sonra kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.