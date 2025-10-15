Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek 110. dönem kaymakamlık kursu kura çekim sonuçları belli oluyor. Kura sonucunda ataması yapılacak kaymakamların isimleri ve yerleştiği yerler belli olacak. İşte 110. dönem kaymakamlık kura sonuçları sorgulama ekranı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 110. dönem kaymakamlık kursu kura töreni yapılacak. Kura çekimi, kaymakamlık görevine aday olan isimlerin katılımıyla yapılacak. Törende, kaymakam adaylarının yeni görev yerleri belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni saat 14:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Kaymakamlık kura sonuçları belli oldu mu?
Kura çekilişi sonrası 110. Dönem Kaymakamlık atamaları sonuçları isim listesi sorgulanabilecek.
2025 Yılı Kaymakam Adaylığı Sınavı Ne Zaman?
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 65 (altmış beş) kaymakam adayı alınacaktır. Adaylar başvurularını, 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü 6 Kasım 2025 tarihidir.
Kaymakam nasıl olunur?
Devletin en önemli memuriyetleri içerisinde yer alan Kaymakamlık, ülkenin şehirlerindeki ilçelerde ve bazı farklı bölgelerde görevini yerine getirir. Taşımış olduğu sorumluluklar ile beraber aynı zamanda devlet memurluğu üzerinden iyi bir meslek grubu olarak öne çıkar. Bu kapsamda iktisadi, işletme, idari, iktisat ve hukuk fakülteleri gibi bu tarz üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak gerekir.
Buradan mezun olan kişiler sınavına girerek gerekli olan puanı alır. Bunun arkasından 4 farklı mülakat bulunmaktadır. Yazılı ve sözlü olarak yapılan mülakatlar neticesinde bunları geçen kişiler aday haline gelir. Tabii en iyi dereceyi ve puanı alan kişiler üzerinden kaymakam olma yolu açılır.
Kaymakam Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?
Kaymakamlık 657 sayılı devlet memuru kanunu kapsamında ele alınan kriterler doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu doğrultuda 4 yıllık lisans mezunu olarak işletme, iktisat, idare ve İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakültesi gibi bölümlerini başarıyla bitirmek gerekir. Bunun arkasından ilgili mülakat üzerinden iyi bir puan almak gerekir.
Puanı alan kişiler farklı kriterler doğrultusunda ele alınan mülakatlara giriş yapar. Bu mülakatlar sözlü ve yazılı olarak ele alınır. Daha sonra adayları üzerinden sıralamada öne çıkan kişiler ülkenin farklı bölgelerine Kaymakam olarak atanır.
Kaymakam Olma Şartları Nelerdir?
Sırası ile belli başlı kriterleri tamamladıktan sonra herkes Kaymakam olmak için aday olabilir. En önemli devlet memurluklar içerisinde yer alan Kaymakam olma konusunda, sırasıyla gerekli kriterlerin eksiksiz tamamlanması önemlidir.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Gerekli olan sağlık raporunu elde etmek
- 35 yaşını geçmemek
- Kaymakamlık için ilgili mülakat sınavına girmek ve gerekli puanı almak
- Lisans bölümleri olarak işletme, iktisat, İktisadi ve İdari Bilimler ile hukuk fakültelerinden mezun olmak
Genel çerçevede bu ve benzeri gibi kriterlerin yerine getirilmesi ile beraber Kaymakam olma yolu açılır.
Kaymakam Olmak İçin Yaş Sınırı Kaçtır?
Lisans mezunu olunması ile beraber gerekli mülakatlar üzerinden Kaymakam olma imkanı elde edilir. Ancak bu konuda 35 olarak yaş kriteri bulunur. Yani Kaymakam olabilmek için 35 yaşını geçmemiş olmak gerekir. Aynı zamanda muaf olmak ya da askerliğini tamamlamış olmak en önemli kriterler içerisinde yer alır.