Buradan mezun olan kişiler sınavına girerek gerekli olan puanı alır. Bunun arkasından 4 farklı mülakat bulunmaktadır. Yazılı ve sözlü olarak yapılan mülakatlar neticesinde bunları geçen kişiler aday haline gelir. Tabii en iyi dereceyi ve puanı alan kişiler üzerinden kaymakam olma yolu açılır.





Kaymakam Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Kaymakamlık 657 sayılı devlet memuru kanunu kapsamında ele alınan kriterler doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu doğrultuda 4 yıllık lisans mezunu olarak işletme, iktisat, idare ve İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakültesi gibi bölümlerini başarıyla bitirmek gerekir. Bunun arkasından ilgili mülakat üzerinden iyi bir puan almak gerekir.

Puanı alan kişiler farklı kriterler doğrultusunda ele alınan mülakatlara giriş yapar. Bu mülakatlar sözlü ve yazılı olarak ele alınır. Daha sonra adayları üzerinden sıralamada öne çıkan kişiler ülkenin farklı bölgelerine Kaymakam olarak atanır.