TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Bu açıklama ile birlikte Kasım ayında geçerli olacak kira artış oranı da netleşecek. 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlükte olan %25’lik konut kira zam sınırı kaldırıldı. Dolayısıyla Kasım ayında kira artışları doğrudan TÜFE ortalamasına göre hesaplanacak. Peki Kasım ayın kira artış oranı ne kadar olacak, kira zammı yüzde kaç olacak?

4 /6 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlükte olan %25’lik konut kira zam sınırı kaldırıldı. Dolayısıyla Kasım ayında kira artışları doğrudan TÜFE ortalamasına göre hesaplanacak. Ev sahiplerinin yasal sınırı aşmaması, kiracıların ise TÜİK tarafından açıklanan orana göre ödeme yapması gerekiyor.

5 /6 Kira artış oranı yüzde kaç? TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre, Ekim ayında konut ve iş yeri kira artış oranı yüzde 38,36 olarak gerçekleşti. Eylül ayında açıklanan oran yüzde 39,62 olmuştu. Yeni verilerin duyurulmasıyla birlikte bu oran Kasım için yeniden güncellenecek.