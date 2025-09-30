Kış saati uygulaması 2025: Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? Türkiye’de kış saati uygulaması var mı? İşte kış saati detayları

2025 yılında saatler geri alınacak mı? Sonbahar ekinoksu ile birlikte günler kısalmaya, geceler uzamaya başladı. Avrupa ülkeleri 26 Ekim’de, ABD ise 2 Kasım’da kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye’de 2016 yılından bu yana yaz-kış saati değişimi yapılmıyor. Resmî kararla kalıcı yaz saati uygulamasına geçen Türkiye’de saatler bu yıl da geri alınmayacak. Ancak Avrupa ve ABD’nin kış saatine geçişiyle birlikte uluslararası saat farkları artacak; Türkiye ile Avrupa arasında 2, ABD ile 8 saate varan fark oluşacak. Uzmanlar, bu farkın özellikle uçuş planları, sınav takvimleri ve iş toplantıları açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Kış saati uygulaması ve saatlerin geri alınması konusu, her yıl sonbahar aylarında milyonlarca kişinin merak ettiği bir başlık oluyor. 23 Eylül sonbahar ekinoksuyla birlikte gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlarken, “Saatler ne zaman geri alınacak?” sorusu yeniden gündeme geldi. İşte 2025 yılı için Türkiye ve dünyada kış saati uygulamasına dair tüm detaylar…
2025’te saatler ne zaman geri alınacak?
2025 yılında dünyada kış saati uygulaması farklı tarihlerde başlayacak:
Avrupa’da saatler 26 Ekim 2025 Pazar günü bir saat geri alınacak.
ABD’de ise 2 Kasım 2025 Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek.
Bu değişimle birlikte Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı 2 saate, ABD ile olan fark ise 8 saate kadar çıkacak. Özellikle uluslararası iş yapan şirketler, öğrenciler ve sınav/etkinlik programlarına katılacaklar için bu fark kritik öneme sahip olacak.
Türkiye’de kış saati uygulaması ne zaman kaldırıldı?
Türkiye’de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla kış saati uygulaması kaldırıldı. 27 Mart 2016’da saatler ileri alınmış ve bir daha geri alınmamıştı. Aynı yıl yayımlanan Resmî Gazete kararında, “yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesine” hükmedildi.
Buna göre Türkiye, kalıcı olarak GMT+3 saat diliminde kalmaya devam ediyor. Yani 2025 yılında da Türkiye’de saatler geri alınmayacak, kış saati uygulamasına geçilmeyecek.
Geceler ne zaman uzamaya başlıyor?
23 Eylül Sonbahar Ekinoksu ile birlikte Kuzey Yarım Küre’de geceler gündüzlerden uzun olmaya başladı.
21 Aralık Kış Gündönümü ise yılın en uzun gecesi olacak. Bu tarihten sonra gündüzler tekrar uzamaya başlayacak.
Özellikle bu dönemden itibaren vatandaşlar havaların erken kararmasıyla birlikte gündelik hayatın temposunda değişiklikler hissedecek.
Kış saati uygulaması neden kalktı?
Türkiye’nin kalıcı yaz saati uygulamasına geçişinin temel gerekçesi, enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla yararlanma olarak açıklandı. Resmî açıklamalarda, bu düzenlemenin ekonomik verimlilik, toplumsal yaşam ve günlük alışkanlıklar açısından daha faydalı olduğu belirtildi.
2025’te Türkiye’de saatler değişmeyecek
Avrupa ve ABD’de saatler geri alınacak olsa da Türkiye, kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle kış saati uygulamasına geçmeyecek. Bu durum özellikle uluslararası ticaret, dijital toplantılar, uçuş planlamaları ve sınav takvimleri açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir değişiklik oluşturuyor.
Türkiye’de vatandaşlar için ise saat değişikliği olmayacak; sadece gün ışığının azalmasıyla birlikte geceler uzamaya devam edecek.