Kış saati uygulaması 2025: Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? Türkiye’de kış saati uygulaması var mı? İşte kış saati detayları

2025’te Türkiye’de saatler değişmeyecek





Avrupa ve ABD’de saatler geri alınacak olsa da Türkiye, kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle kış saati uygulamasına geçmeyecek. Bu durum özellikle uluslararası ticaret, dijital toplantılar, uçuş planlamaları ve sınav takvimleri açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir değişiklik oluşturuyor.





Türkiye’de vatandaşlar için ise saat değişikliği olmayacak; sadece gün ışığının azalmasıyla birlikte geceler uzamaya devam edecek.