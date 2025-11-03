"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde dar gelirli vatandaşlar uygun koşullarda ev sahibi olacak. TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde e Devlet üzerinden alınacak. konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Proje kapsamında Konya’da 15 bin 670 konut inşa edilecek. Konya’daki sosyal konutların hangi ilçelerde yapılacağı açıklandı. Konya’da TOKİ sosyal konutları nerede hangi ilçede ne kadar var? İşte Konya'da TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ile Konya'da 1+1 ve 2+1 55, 65 ve 80 metrekare TOKİ sosyal konut fiyatı.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama ile TOKİ konut projesinde başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre inşa edilecek konutlar 2+1 ve 1+1 tipinde 55, 65 ve 80 metrekare olarak inşa edilecek. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Proje kapsamında Konya'da 15 bin konut inşa edilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi Konya’nın hangi ilçesinde var?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde TOKİ Konya’nın Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Şehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadıhanı, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ilçelerinde konut inşa edecek.
TOKİ 15 bin sosyal konut Konya’nın hangi ilçesinde ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından Konya’da yapılacak 15 bin sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman?
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
Konya'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatı ne kadar?
Konya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Konya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Konya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.