Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerini ne zaman yapacağını araştırıyor. Adaylar merkezi atamalar ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Peki, KPSS 2025/2 merkezi atama ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte KPSS atama tercihleri için belirtilen tarihler.
KPSS sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından adaylar, 2025/2 merkezi atama sürecine odaklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yerleştirmelerde kullanılacak tercih takvimi için ÖSYM'den gelecek duyuru bekleniyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?
KPSS ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS 2025 sonuçları açıklandı! Alanyalı adaylar, merkezi atama ve tercih tarihleri için ÖSYM’nin Aralık ayında yayımlayacağı kılavuzu bekliyor.
ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzun ardından Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için adaylardan tercihler alınacak.
Geçtiğimiz sene KPSS-2024/2 Merkezi Atama tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.Bu sene yapılacak 2025/2 Merkezi atama tercihleri için de sürecin sene sonuna doğru başlatılması bekleniyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI
7 Eylül 2025'te gerçekleştirilen KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi Oturumları tamamlanmış, madde analizleri incelenmiş ve cevap anahtarları kontrol edilmiştir. Yapılan itirazlar bilimsel kriterlerle değerlendirilmiş, 7 Eylül'deki Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 59 numaralı soru iptal edilerek sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Adaylar, 10 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecektir.
KAÇ PUANLA ATANILIR?
KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puan türüne göre kamu kurum ve kuruluşlarının ilan ettiği kadrolara başvuru yapabilecek.
Memur alımlarında geçerli puanlar; kadronun niteliğine, kurumun belirlediği şartlara ve şehir tercihine göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle tek bir taban puan uygulaması bulunmuyor.
KPSS TABAN ve ATAMA PUANLARI
Adaylar, geçtiğimiz dönemde yapılan KPSS 2025/1 merkezi yerleştirme sonuçları üzerinden hangi kadrolara hangi puanlarla atama yapıldığını inceleyebilirler.
KPSS 2025 TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI