KPSS 50,55,60,65, 70,75 ve 80 puanla nereye girilir, atama olur mu? KPSS kaç puanla memur olunur, şartları neler?

KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen binlerce aday, P1, P2, P3 ve diğer puan türleriyle alım yapan kurumları araştırmaya başladı. Adaylar, ÖSYM sonuç ekranı üzerinden doğru-yanlış sayılarıyla birlikte puanlarını görüntüleyebiliyor. Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarından elde edilen puanlar, öğretmenlik dışındaki kadrolarda 2 yıl boyunca geçerli olacak. Peki, KPSS’de kaç puanla memur olunur? 50, 60, 70 ve üzeri puanlarla hangi kurumlara girilebilir?
Kamu kurumlarına atanma hayali kuran adaylar için KPSS sonuçlarının açıklanması yeni bir süreci başlattı. Lisans düzeyinde yapılan sınavlarda elde edilen P1, P2 ve P3 puan türleri, bakanlıklar, belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarının alımlarında belirleyici rol oynuyor. Adaylar şimdi “Kaç puanla memur olunur?” sorusuna yanıt ararken, geçmiş yıllardaki yerleştirme sonuçları da referans noktası haline geldi.
KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?
KPSS lisans sınavı sonuçları ilan edildikten sonra adaylar ilgili puan türünden elde ettikleri sonuçlarla kamu kurumlarını tercih edebilecek.
KPSS lisans atama puanları açılan kadrolara, şehirlere göre farklılık gösteriyor. Dolayısıyla herhangi bir taban puan uygulaması bulunmuyor.
Son yapılan KPSS 2025/1 yerleştirmelerinde lisans puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
KPSS A GRUBU VE B GRUBU KADRO NEDİR?
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar,başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.